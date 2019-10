Prestation de serment, enseignement, Europa League ou encore Banque centrale européenne, la semaine qui se profile à l'horizon s'annonce riche en actualités variées.

Astérix et nouvelles technologies à l'agenda

Eddy RENAULD Prestation de serment, enseignement, Europa League ou encore Banque centrale européenne, la semaine qui se profile à l'horizon s'annonce riche en actualités variées.

Le coût de l'enseignement musical sera au menu des parlementaires ce lundi. Dans le cadre du rapport spécial de la Cour des comptes sur la participation de l'Etat aux frais des cours de musique, les députés auront un échange de vues avec la ministre de l'Intérieur Tania Bofferding.

Un échange de vues avec Stephan Muller, chef de la diplomatie luxembourgeoise et représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe, est à l'agenda de mardi tout comme la situation juridique des combattants jihadistes.

Mercredi en ouverture de la séance publique, Chantal Gary (31 ans) prêtera serment devant les autres membres de la Chambre. Elle prendra la place de Henri Kox, qui a rejoint les rangs du gouvernement. Originaire de Grevenmacher, elle avait glané 4.309 voix aux élections législatives de 2018 et était arrivée en troisième position sur la liste écologiste dans l'Est.

Enfin les aéroports sont au programme de la conférence des parlementaires de la Grande Région programmée ce vendredi. Cette réunion se tiendra de 10 à 16h30 au Centre culturel de rencontre à l'abbaye de Neumünster.



A l'étranger, le salon mondial des systèmes de transports intelligents ITS se déroule à Singapour jusqu'au 25 octobre. On y présentera entre autres le VoloPort ou Volocopter, un taxi volant électrique utilisant la technologie du drone .

Au Japon, la cérémonie de proclamation internationale de l'intronisation de l'empereur Naruhito est programmée mardi. Pour rappel, ce dernier avait succédé à son père au lendemain de l'abdication d'Akihito. Jeudi, place au point presse de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire en zone euro.



Imprimé à 5 millions d'exemplaires, l'album sera publié simultanément en 15 langues dans une trentaine de pays ce 24 octobre. Photo: AFP

Plus léger, les fans de BD attendent avec impatience la sortie mondiale du 38e album d'Astérix «La fille de Vercingétorix».

Sur le plan sportif, la semaine est marquée par la 3e journée de l'Europa League. Jeudi soir à 21h, Dudelange se déplacera sur la pelouse du FC Séville. Après leur succès à Nicosie en ouverture de la poule A, le F91 avait subi la loi de Qarabag lors de la 2e journée. Une soirée marquée par le survol de la pelouse du stade Josy Barthel par un drone et qui avait contraint l'arbitre à arrêter la rencontre.

La semaine européenne débutera mardi avec la Ligue des champions et le duel franco-belge entre le FC Bruges et le PSG (21h). Mercredi soir, Genk-Liverpool, Inter-Dortmund, Benfica-Lyon et Ajax-Chelsea sont à l'affiche.

Enfin en rugby, on connaîtra les deux nations finalistes de la Coupe du monde de rugby qui se déroule au Japon à l'issue du week-end prochain. Samedi à 10h, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande s'affronteront lors de la première demi-finale. Dimanche, la deuxième demi-finale opposera le pays de Galles à l'Afrique du Sud. Coup d'envoi à 10h.