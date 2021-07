L'Association des compagnies d'assurance s'attend désormais à devoir dédommager pour 120 millions d'euros de sinistres après les pluies diluviennes des 14-15 juillet. Une première estimation tablait plutôt pour 50...

La facture des inondations fait plus que doubler

Patrick JACQUEMOT L'Association des compagnies d'assurance s'attend désormais à devoir dédommager pour 120 millions d'euros de sinistres après les pluies diluviennes des 14-15 juillet. Une première estimation tablait plutôt pour 50...

Il y a deux ans, la tornade sur Pétange et Bascharage avait déjà coûté aux assureurs du pays, mais cette fois il faudra débourser bien plus que les 100 millions de remboursements de dégâts causés par le coup de vent du 9 août 2019. L'épisode pluies-crues de cette mi-juillet pourrait bien contraindre les assureurs luxembourgeois à reverser près de 120 millions d'euros à leurs clients. De quoi faire de l'événement météo «la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire de l’assurance luxembourgeoise».

L'ACA (association des compagnies d'assurance) a en effet dû revoir ses premières estimations. Car en moins d'une semaine, près de 6.000 déclarations de sinistres concernant des habitations abîmées et un millier de dossiers pour des véhicules rendus hors d'usage sont déjà remontés d'un peu partout. Et c'est encore loin d'être terminé, particuliers et entreprises découvrant au fur et à mesure des jours la réalité des dégâts causés.

230 millions sur trois ans

A refaire les comptes, l'ACA a chiffré combien les événements climatiques des seules trois dernières années ont pu coûter aux assureurs du pays : «Ils ont indemnisé 230 millions d’euros en seulement trois exercices». Sans compter les sommes déboursées pour tous les autres sinistres couverts... Pour Marc Hengen, administrateur-délégué de l'ACA «ces montants dépassent largement les primes d’assurances encaissées pour couvrir ces risques».

Mais les clients n'ont pas à se soucier de cela, l'argent viendra à temps. Car les professionnels du secteur ont les reins solides et souscrivent tous des programmes de réassurance. Aucun ne se retrouvera à sec après ce nouvel accident météo, mais immanquablement les surcoûts engendrés auront des répercussions sur les futures primes demandées.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'Etat a lui aussi prévu une enveloppe pour les sinistrés. Une ligne de crédit de 50 millions d'euros a été ouverte en ce sens.

