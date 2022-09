Si les «parents de jour» constituent un mode de garde attrayant pour les familles, la profession, elle, n'attire plus. Ces dernières années, le nombre d'assistants parentaux ne cesse de baisser. Pour sauver le métier, des pistes seraient à l'étude.

Luxembourg 2 min.

Garde d'enfants

Assistant parental, un métier en perte de vitesse

Anne-Sophie DE NANTEUIL Si les «parents de jour» constituent un mode de garde attrayant pour les familles, la profession, elle, n'attire plus. Ces dernières années, le nombre d'assistants parentaux ne cesse de baisser. Pour sauver le métier, des pistes seraient à l'étude.

Cadre plus familier, nombre d'enfants à charge réduit, horaires souples... Si les «parents de jour» constituent un mode de garde attrayant pour les familles, le métier, lui, peine à séduire. Entre 2019 et 2021, les assistants parentaux sont passés de 532 à 448 sur le territoire, précise le ministre de l'Éducation Claude Meisch (CSV) dans une réponse parlementaire.

Assistant parental, kézako? Aussi appelé «parent de jour», l'assistant parental est un indépendant prenant en charge des enfants âgés de 0 à 12 ans à leur domicile. Pour exercer, la personne doit faire une demande d'agrément et conclure un contrat d’éducation et d’accueil avec la famille.

En seulement deux ans, ils étaient ainsi 84 à quitter la profession. Une baisse que le démocrate explique par des départs à la retraite, des déménagements ou des changements de profession. Mais pas seulement. Claude Meisch en est convaincu, l'augmentation des exigences, avec la mise en place du contrat d'éducation en 2017, en serait également en cause.

A l'en croire, un certain nombre d'éducatrices auraient démissionné «parce qu'elles se sentent dépassées par la tâche éducative qui leur a été confiée, même si elles n'en invoquent pas elles-mêmes la raison.», assure-t-il. Une cause qui justifierait un pic de départs en 2017. Mais outre cette année, le nombre de personnes quittant la profession resterait «stable», précise-t-il.

Sauver la profession

Pour le ministère, le véritable problème résiderait donc non pas dans ces départs, mais dans un manque d'attrait de l'activité. «A l'époque, environ 100 nouveaux candidats par an entamaient la procédure pour assurer la fonction d'assistante maternelle», détaille Claude Meisch. L'an dernier, ils n'étaient que 13 à entamer une procédure pour exercer le métier et «seuls dix nouveaux permis ont été délivrés». Un chiffre bien trop faible ne permettant donc pas de compenser les départs.

Le chèque-service d'accueil séduit les frontaliers Selon le ministre de la Jeunesse Claude Meisch (DP), un enfant en crèche au Luxembourg coûte en moyenne 14.381€ par an à l'État.

Cette situation ne serait pas sans inquiéter le gouvernement. Selon l'exécutif, il y a en effet «urgence» afin de préserver la «diversité de l'offre d'accueil et d'éducation». Pour sauver la profession, plusieurs pistes seraient ainsi à l'étude parmi lesquelles, l'augmentation de la prime publique du chèque service-accueil, l'octroi d'une prime de démarrage, ou encore la mise en place d'un nouveau statut.

La gratuité, pas que pour les maisons relais Dès la rentrée, l'accueil des enfants - à l'exception de ceux en bas âge ou ceux inscrits à l'éducation précoce - sera désormais sans frais. Cette gratuité s'appliquera durant les semaines de classe, du lundi au vendredi de 7h à 19h. En dehors de ces créneaux horaires, le barème du chèque-service accueil (CSA) sera appliqué pour le calcul de la participation financière des parents et de l'État.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.