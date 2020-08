Compte tenu de la diminution du nombre d'infections au covid-19 au Luxembourg, le ministre des Affaires étrangères a demandé à l’Allemagne de réviser sa position.

Asselborn demande la fin du classement en zone à risque

(DH) - Les chiffres épidémiologiques publiés mercredi par le ministère de la Santé sont en baisse et confirment la tendance de ces dernières semaines. Avec 47,44 résidents nouvellement infectés pour 100.000 habitants sur la période du 3 au 9 août, la limite fixée par les autorités allemandes (qui est de 50) n'est plus franchie. En conséquence, Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères, a écrit à son homologue allemand Heiko Maas (SPD) pour demander que le Luxembourg ne soit plus classé comme zone à risque.

Le ministre des Affaires étrangères s'attend ainsi à ce que les demandes de tests et de quarantaine associés, ainsi que l'avertissement aux voyageurs, soient «levés dès que possible». Les mesures actuelles sont associées à «des restrictions considérables à la libre circulation entre le Luxembourg et l'Allemagne», a-t-il écrit.

A la carte Pays qui ont temporairement banni les touristes luxembourgeois: Danemark, Lituanie, Finlande, Chypre Pays qui considèrent le Luxembourg comme une zone à risque (tests obligatoires ou quarantaine): Belgique, Allemagne, Suisse, Roumanie, Irlande, Estonie, Lettonie, Norvège

Mi-juillet, le Luxembourg avait été déclaré zone à risque par l'Institut Robert Koch (RKI) après avoir dépassé le seuil de 50 nouvelles infections pour 100.000 habitants en sept jours. Le Grand-Duché avait alors dénoncé cette classification, les chiffres élevés étaient dus, entre autres, au fait que le Luxembourg réalise bien plus de tests que beaucoup d'autres pays, tests qui concernent aussi les frontaliers.

