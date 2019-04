A la veille du déplacement de Theresa May en France et en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères a glissé une petite pique humoristique aux Britanniques lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères ce lundi à Luxembourg.

Luxembourg 1 2 min.

Asselborn compare le Brexit à «un tube de dentifrice»

A la veille du déplacement de Theresa May en France et en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères a glissé une petite pique humoristique aux Britanniques lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères ce lundi à Luxembourg.

(SW avec AFP) - Alors que tous les regards sont posés sur le Royaume-Uni en cette semaine décisive pour le Brexit, une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est déroulée ce lundi matin à Luxembourg, deux jours avant un sommet extraordinaire de l'UE.

Jean Asselborn a profité de l'occasion pour glisser une petite pique humoristique aux Anglais: «Les Britanniques ont fait d’un deal un "no deal". Maintenant ils veulent retourner au deal. C’est comme le dentifrice: il sort facilement du tube, mais difficile de l'y faire rentrer. Nous faisons en tout cas de notre mieux pour aider», a-t-il glissé, en allemand, en sortant de la séance, comme vous pouvez le voir ci-dessous.





Royaume-Uni : Brexit: les Britanniques votent la sortie de l'UE Le référendum organisé le jeudi 22 juin a signé la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Theresa May s'apprête à rencontrer mardi Angela Merkel et Emmanuel Macron, pour les convaincre de reporter la date du Brexit prévue ce vendredi 12 avril.

A quatre jours du Brexit

«Il y a de bonnes raisons de se parler alors que la Grande-Bretagne et l'UE à 27 se trouvent dans une situation difficile, brûlante», a relevé Steffen Seibert, le porte-parole de la chancelière allemande à l'AFP, annonçant l'étape allemande du voyage. «Les 27 doivent rester unis lorsqu'ils prendront une décision, qu'ils acceptent ou non la proposition de la Première ministre d'un nouveau report», a-t-il ajouté.



Peu après, la présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron allait aussi recevoir Mme May mardi, à 18 heures. L'Allemagne est réputée plus accommodante à l'égard de Mme May que la France, alors qu'à quatre jours du Brexit et après un premier report, la cheffe du gouvernement britannique se débat encore pour faire sortir son pays de l'UE avec un accord.

Londres se prépare pour les européennes

Mais celui qu'elle propose et qui a été négocié avec Bruxelles a été rejeté trois fois déjà par les députés britanniques. Pour se donner du temps, Theresa May a demandé aux dirigeants de l'UE un second report du Brexit, jusqu'au 30 juin, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de se retirer plus tôt si un accord est trouvé.

Londres se prépare désormais à participer aux élections européennes, prévues du 23 au 26 mai, une perspective que Mme May jugeait encore récemment «inacceptable».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.