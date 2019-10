Qu'ils soient africains, mosellans ou spécialistes de l'art médiéval, les artisans sont à l'honneur du dernier week-end d'octobre qui est traditionnellement marqué par le passage à l'heure d'hiver. Les amateurs de sport sont attendus à Contern pour une épreuve internationale de cyclo-cross.

Artisanat et changement d'heure au menu du week-end

Eddy RENAULD

Remich remonte le temps

Envie de faire un voyage dans le Moyen Âge? Le marché médiéval de Remich vous propose une plongée dans le passé durant deux jours. Des commerçants et artisans (forgerons, tourneurs, barbiers, vanniers, potiers d'étain, sculpteurs,...) permettront de découvrir les métiers de l'époque, aujourd'hui disparus.

L'entrée à la manifestation est gratuite le samedi 26 entre 12 et 22h et le dimanche 27 de 11 à 18h.

La richesse de l'artisanat de la Grande Région

La 11e édition du salon de l'artisanat est à l'affiche du Casino 2000 à Mondorf. Organisée durant tout le week-end, cette manifestation réunit en un seul lieu une centaine d'artisans de la Grande Région. Entrée gratuite à partir de 11h le samedi et le dimanche.

Des eaux-de-vie nobles made in Luxembourg

La huitième journée de l'alambic D'Miselerland brennt! est à l'affiche ce dimanche 27 octobre du côté de la Moselle. L'art de la distillation est une tradition étroitement liée à la viticulture, l'occasion pour sept distillateurs du Miselerland de vous accueillir pour une dégustation.



L'Afrique à l'honneur

La 4e édition du Lux African Market débute ce samedi 26 octobre à partir de 11h au Centre culturel Tramsschapp et se prolonge jusqu'au dimanche 17 à 19h. L'occasion de célébrer le meilleur des cultures afro-antillaises dans des domaines aussi variés que la restauration, la mode, l'artisanat, ... L'entrée à cette manifestation organisée par l'association Likaba est gratuite.

Rendez-vous international à Contern

Le premier rendez-vous international de la saison dans les labourés au pays est programmé ce dimanche 27 octobre à Contern, une organisation du club local (ACC Contern). Quatre épreuves sont au menu de cette 45e édition: débutants (12h), juniors (13h), élites/espoirs dames (14h) et élites/espoirs (15h15). Les départs et arrivées se feront à la rue de Moutfort. En 2018, c'est le Néerlandais Corne Van Kessel qui s'était imposé chez les messieurs alors que la Belge Loes Sels avait dominé la course dames.

Enfin n'oubliez pas que ce dernier week-end du mois d'octobre est marqué par le traditionnel changement d'heure. C'est de tradition à cette période de l'année, à 3h du matin dimanche, il faudra reculer vos cadrans d'une heure (2h).

Préparez-vous à changer d'heure bien au-delà de 2021 Faute d'accord entre le Luxembourg et ses voisins, le passage à l'heure d'hiver/d'été aura encore de beaux jours devant lui. La question de l'harmonisation entre les pays frontaliers n'est pas encore réglée.

Faute d'accord entre le Luxembourg et ses voisins mais aussi au niveau européen, le passage à l'heure d'hiver/d'été a encore de beaux jours devant lui comme l'a rappelé François Bausch (Déi Gréng) la semaine dernière.