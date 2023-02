Des scanners 3D sont fabriqués dans la salle blanche la plus moderne du Luxembourg. Ces appareils aident à la conception de voitures, mais aussi à la documentation de crimes de guerre.

Nouvelle usine

Artec construit une ligne de production high-tech à Senningerberg

«Essayez de ne pas cligner des yeux», lance l'employé de la société Artec 3D à Xavier Bettel. Avec le scanner à main de la taille d'un ballon de volley, le technicien fait plusieurs fois le tour du Premier ministre. À cinq mètres de là, le ministre de l'Économie Franz Fayot subit la même procédure. Quelques minutes plus tard, les hommes politiques admirent leur image tridimensionnelle sur l'écran situé devant la nouvelle salle blanche d'Artec.

Le Premier ministre fait réaliser une image numérique de lui-même. Photo: Chris Karaba

La start-up n'a pas voulu manquer l'occasion de démontrer en direct les possibilités de sa technologie aux personnalités politiques réunies mardi pour l'inauguration de son nouveau site de production à Senningerberg. Un exemplaire du scanner Leo, qui sera désormais fabriqué au Luxembourg, coûte la coquette somme de 35.000 euros. Avec une précision allant jusqu'à 0,1 millimètre, l'appareil peut saisir et numériser des objets.

De grands groupes comme clients

Les possibilités d'application vont de la paléontologie, où des scans d'os de dinosaures peuvent être réalisés, à la sécurisation de scènes de crime, en passant par les contrôles de qualité dans l'industrie. Depuis longtemps, les ingénieurs de grands groupes comme Rolls-Royce, Ikea, Volkswagen, ArcelorMittal, Tesla, Boeing et SpaceX utilisent la technologie de l'entreprise.

La nouvelle ligne de production comprend une salle blanche de 300 mètres carrés dans laquelle la température, la pression et l'humidité peuvent être contrôlées avec précision. «Grâce à cet investissement d'Artec 3D, le Luxembourg dispose d'une des salles blanches les plus modernes d'Europe. En tant que gouvernement, nous sommes fiers d'avoir rendu cet investissement possible», a déclaré Xavier Bettel lors de l'événement. Contactée, l'entreprise ne souhaite pas donner d'informations sur le coût exact de l'investissement.

L'entreprise emploie environ 50 personnes dans la nouvelle installation, soit un peu plus de 90 au Luxembourg et plus de 220 dans le monde entier. Outre le Luxembourg, Artec possède des filiales aux États-Unis, en Chine et au Monténégro.

Venir au Luxembourg a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Artyom Yukhin, CEO d'Artec

L'entreprise a été fondée en 2007 par Artyom Yukhin, Sergei Suchowej et Gleb Gusew à Paolo Alto, en Californie. En 2010, l'entreprise a décidé de transférer son siège social au Luxembourg. «L'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises», a déclaré Artyom Yukhin, PDG de l'entreprise, lors de l'inauguration.

Documentation de crimes de guerre

Le scanner «Leo», fabriqué au Luxembourg, est actuellement utilisé en Ukraine pour documenter d'éventuels crimes de guerre et pour sauvegarder numériquement des preuves médico-légales. En novembre dernier, la direction de la défense luxembourgeoise a mis les appareils à la disposition de l'Ukraine.

Après le début de la guerre, l'entreprise avait déjà fait don à l'Ukraine d'un scanner pour la conservation numérique et la reconstruction ultérieure de biens culturels. «Depuis son arrivée au Luxembourg en 2010, Artec 3D a connu un développement remarquable et s'est parfaitement intégrée dans le tissu économique luxembourgeois», a déclaré le ministre de l'Économie Franz Fayot.

La nouvelle salle blanche fait partie des installations les plus avancées d'Europe, affirme Artec. Photo: Chris Karaba

Selon lui, l'entreprise est un exemple de la manière dont on peut réussir à ramener davantage de production en Europe. «Avec cette nouvelle ligne de production, l'entreprise renforce ses racines luxembourgeoises et contribue à la diffusion du «Made in Luxembourg» dans le monde entier», poursuit le ministre de l'Économie.

Artyom Yukhin souligne que l'on dispose désormais à Senningerberg de la salle blanche la plus moderne du Luxembourg et de l'une des meilleures d'Europe pour la production d'électronique de haute performance. «Notre ligne d'assemblage de circuits imprimés est entièrement automatisée et se compose des machines de production et de contrôle qualité les plus récentes et les plus performantes du Japon, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis», explique le CEO de l'entreprise. «Cette nouvelle installation à la pointe de la technologie marque le début d'un nouveau chapitre pour Artec et notre capacité à fournir de nouveaux produits à l'avenir».

