ARTE signe un partenariat avec le Luxembourg

La chaîne franco-allemande ARTE signe un partenariat avec le Film Fund Luxembourg.

C’est dans le cadre de son Assemblée générale que la chaîne ARTE a approuvé la mise en place d’un partenariat avec le Film Fund Luxembourg. Fidèle à sa mission de « favoriser la compréhension et le rapprochement des peuples d’Europe », ARTE met en œuvre une stratégie ambitieuse de coproduction et de diffusion de programmes de qualité en Europe.

La signature de l’accord a eu lieu ce mercredi 12 décembre 2018 au siège de la chaîne à Strasbourg entre les représentants d’ARTE G.E.I.E. et le directeur du Film Fund Guy Daleiden.

L’accord d’association vient renforcer le déploiement européen d’ARTE en intégrant pour la première fois le Luxembourg avec voix consultative aux instances de gouvernance d’ARTE et en permettant ainsi à l’ensemble des pays germanophones et francophones du continent européen d’être représentés parmi les partenaires de la chaîne.

Dans ce cadre, ARTE et le Film Fund Luxembourg s’engagent à investir ensemble dans des développements et des coproductions destinés à être diffusés sur l’antenne de la chaîne ARTE et/ou mis à disposition sur ses offres numériques. Ils s’engagent également à favoriser le développement de projets audiovisuels et cinématographiques - notamment des séries de fiction ainsi que des projets innovants - entre le Film Fund Luxembourg d’une part et ARTE France et ARTE Deutschland d’autre part.

A noter que le Film Fund Luxembourg a soutenu différentes coproductions d’ARTE par le passé, notamment la série Bad Banks ou encore la série documentaire 1918-1939 : les rêves brisés de l’entre-deux-guerres, toutes 2 coproduites par Iris Productions.

