La rue piétonne Philippe II s'est ornée de tuyaux aériens pour cet été. Une installation artistique mise en place à l'initiative du Casino Luxembourg, de l'association Rue Philippe II" et de la Ville de Luxembourg.

Après le projet Swings (2016) de l'artiste luxembourgeois Max Mertens, le Casino Luxembourg a invité sept artistes internationaux à participer au concours lancé par l'Association Rue Philippe II en collaboration avec la Ville de Luxembourg.



Pour l'édition 2017, un jury* a sélectionné l'installation temporaire AIR DELUXE de HeHe qui sera inaugurée le 15 juin « dans le ciel » de la rue Philippe II et de l'avenue de la Porte-Neuve.

L'installation AIR DELUXE ressemble à un ciel de « nuages » formés et réalisés à partir de tubes d'aération. Ces « nuages » sont en quelque sorte la métaphore poétique de l'air pur et frais devenu « un produit de luxe » pour de nombreuses villes dans le monde.



Le couple d'artistes anglo-allemand Helen Evans et Heiko Hansen (HeHe) évoquent dans leur travail les problèmes de la pollution de l'air, ainsi que la volonté illusoire et utopique de l'homme de dompter la nature et de maîtriser en même temps tous les problèmes climatiques. Ce travail renoue, par ailleurs, avec leur publication récente Man made clouds sur les nuages créés artifiellement par l'homme (smog, fumées, nuages radioactifs, etc.).

A voir jusqu'au 5 septembre.



