Arbres tronçonnés le long des routes: la police cherche d'autres indices

Le week-end passé, des inconnus ont tronçonné des arbres le long de deux routes au Luxembourg. La police recherche des témoins qui auraient observé deux voitures suspectes cette nuit-là.

(na - trad.MF) – Le week-end dernier, dans la nuit du samedi au vendredi, des inconnus ont abattu des arbres à la tronçonneuse à deux endroits. Entre Bilsdorf et Insenborn, trois arbres ont été abattus. Six autres l'ont été entre Roodt et Rambrouch.

4 Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2018, neuf arbres ont été abattus par des inconnus le long de deux axes routiers. Photo: Police grand-ducale

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2018, neuf arbres ont été abattus par des inconnus le long de deux axes routiers. Photo: Police grand-ducale

La police avait lancé un appel à témoins. De nouveaux indices sont apparus. Il est possible que deux véhicules soient impliqués dans l'affaire.

Il s'agit, d'une part, d'un véhicule tout-terrain de la marque Jeep Limited de couleur gris-beige et, d'autre part, d'une Audi A4 Coupé, voire cabriolet. Ce dernier est un nouveau modèle de couleur noire avec feux de stationnement à LED.



Toute personne pouvant fournir des informations est priée de contacter la police au numéro d'urgence (113).