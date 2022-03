Après une envolée des tarifs des produits pétroliers qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, ces derniers vont connaitre une nouvelle baisse à compter du samedi 12 mars.

Le diesel repasse sous les 2€/l

Après une hausse record, enfin une baisse du prix des carburants

Suite à l’observation d’une véritable ruée dans les pompes à essence mercredi soir après l’annonce d’une hausse considérable des produits pétroliers, l’heure est à l’accalmie. Le gouvernement vient en effet d'annoncer les nouveaux prix des produits pétroliers et force est de constater que ceux-ci sont à la baisse, une nouvelle attendue de pied ferme par les automobilistes du pays.

Ainsi, le Super 95 vaudra 1,733€/l ce vendredi, soit une baisse de 0,157€/l. Le Super 98 passera quant à lui à 1,820€/l, soit une diminution de 0,143€/l. Le diesel repassera quant à lui sous la barre symbolique de 2 euros par litre puisque le nouveau prix maxima du gasoil routier sera fixé à 1,695€/l.

Même constat du côté du mazout de chauffage. Le gasoil 10 ppm sera vendu 1,125€/l, soit une baisse de 0,428€/l. En ce qui concerne le gasoil 50 ppm, il faudra débourser 1,126€/l, soit une diminution de 0,424€/l.

Concernant le gaz, même constat. Le LPG sera donc vendu 1,050€/l, soit une baisse de 0,041€/l. La bouteille de propane pour les ménages connaît une diminution de 0.020€/kg après sa hausse la plus significative à 3,148€.kg.

Ce yo-yo constaté sur l’ensemble des tarifs ne fera pas oublier la tripartite finalement convoquée avant Pâques, en raison de la flambée des prix de l'énergie par le gouvernement, qui l’avait d’abord envisagée pour le mois de juillet. Ce qui n'a pas suffi à contenter l'opposition, laquelle a demandé des mesures immédiates.

Pour rappel, entre janvier et février, le prix du diesel s'est ainsi envolé de 6,2%, celui de l'essence de 4,9%, tandis que le mazout a pris 12% d'augmentation. En un an, le prix des produits pétroliers a augmenté de 51,7%. De quoi laisser incertain sur l’avenir, avec un besoin impératif de mesures à prendre pour venir en aide aux ménages les plus précaires.

