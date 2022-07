Si les clients ont été plus nombreux à profiter des soldes d'été que ceux de l'hiver dernier, Marc Herber, président de la Femo (Fédération de la mode), dresse un bilan mitigé de cette période de promotions.

Luxembourg 4 min.

Consommation

Après un début timide, des soldes d'été en demi-teinte

Laura BANNIER Si les clients ont été plus nombreux à profiter des soldes d'été que ceux de l'hiver dernier, Marc Herber, président de la Femo (Fédération de la mode), dresse un bilan mitigé de cette période de promotions.

Ni exceptionnellement bon, ni particulièrement mauvais, le bilan des soldes d'été 2022 est résumé en quelques mots par Marc Herber, président de la Femo (Fédération de la mode): «C'était ok». Comprendre par là qu'après une première semaine et un premier week-end assez médiocre, la deuxième et troisième semaine ont par la suite rattrapé le coup.

Les soldes d'été démarrent ce vendredi 24 juin Même si les porte-monnaie des ménages souffrent de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie, Marc Herber, président de la fédération de la mode du Luxembourg, estime que les clients seront au rendez-vous.

Il s'agit d'un constat plutôt inhabituel pour la période de promotions estivales. «D'habitude, le premier week-end est le meilleur. Ce début atypique est peut-être dû à la météo, mais je pense qu'il s'explique surtout par l'attrait des soldes qui diminue de saison en saison. Ce n'est plus la folie quand vous annoncez le mot soldes, comparé à l'effet qu'il procurait il y a 20 ans», analyse Marc Herber.

Une situation que le président de la Femo attribue essentiellement aux promotions, en magasins ou sur internet, beaucoup plus fréquentes qu'avant. Comme ces dernières ne sont pas limitées dans le temps, elles ne suscitent plus d'attente particulière de la part des consommateurs. «Certaines marques vendent leurs produits à un prix non soldé que pendant quatre semaines chaque année», souligne-t-il.

Une météo favorable

Alors que les soldes d'hiver avaient été particulièrement marqués par la propagation du variant Omicron et les manifestations anti-mesures sanitaires du samedi, celles d'été ont pu passer entre les gouttes du covid-19. «On a eu quelques soucis de personnel contaminé, ce qui pouvait poser un problème, mais la fréquentation n'a pas été impactée.» Les sorties, privées comme professionnelles, ayant repris leur cours, les habitudes de consommation des résidents ont aisément retrouvé leur niveau d'avant-crise.

Près d'un ménage sur quatre a du mal pour finir le mois Une bonne partie d'entre eux doit se priver et ils avouent sans peine qu'il serait difficile de faire face à une dépense imprévue ou encore de remplacer des meubles usés par manque de moyens.

Autre facteur ayant joué en faveur des commerçants: la météo particulièrement chaude, qui a permis de maintenir un niveau de fréquentation quasi constant tout au long de la période. «C'était une très bonne météo pour une période de soldes, qui a contribué à inciter les gens à acheter plus de mode d'été avant de partir en vacances, ce qui a permis aux commerçants de rattraper ce premier week-end pas génial.»

Le président de la Femo note également la diminution du pouvoir d'achat des ménages comme facteur ayant inspiré certains clients à acheter davantage pendant la période de promotions, en particulier pour les plus jeunes.

Conserver un équilibre avec les vendeuses francophones devient de plus en plus compliqué, d'autant plus que certains clients préfèrent tout de même être conseillés en luxembourgeois, en particulier vers le nord du pays. Marc Herber, président de la Femo

Si aucun recrutement n'est spécifiquement prévu durant les soldes, les commerçants préférant procéder à un blocage des congés en début de période, l'habillement n'échappe pas aux difficultés de recrutement que connaissent d'autres secteurs. «On connaît une certaine pénurie, plus spécialement dans le domaine des conseillères en vente parlant luxembourgeois», fait savoir le président de la Femo.

La seconde main ne séduit pas les résidents Seulement 26% des résidents affirment acheter des vêtements d'occasion, leur préférant plutôt les habits neufs. Une habitude qui peut s'expliquer par le niveau de vie des habitants, mais également par la peur des préjugés liés à la seconde main.

«Conserver un équilibre avec les vendeuses francophones devient de plus en plus compliqué, d'autant plus que certains clients préfèrent tout de même être conseillés en luxembourgeois, en particulier vers le nord du pays.» En centre-ville, c'est plutôt l'anglais qui devient de plus en plus demandé, même si le luxembourgeois reste un atout.

À l'image de la situation connue lors des soldes d'hiver, les commerçants ont été moins nombreux à recourir aux ouvertures dominicales. «Le premier dimanche des soldes, la majorité des boutiques étaient ouvertes, mais une grande partie des commerçants ne veulent pas ouvrir un autre dimanche, car ils n'y voient plus d'intérêt, ce n'est plus rentable de le faire», note par ailleurs Marc Herber.

Vers des soldes plus courts?

Autre point souligné par le président de la Fédération de la mode: les commerçants sont en discussion sur une possible réduction de la période des soldes. Si une moitié étaient pour, l'autre se positionnaient contre. «Cela dépend toujours de la localisation du commerce. Plus on est proche d'une frontière, plus on veut avoir une période étendue, car on est en concurrence directe avec les pays frontaliers.»

De son côté, Marc Herber, propriétaire de plusieurs magasins situés plutôt au centre du pays, penche pour une réduction légère de la durée des promotions. Selon lui, la durée idéale se situerait entre deux à trois semaines, englobant trois week-ends, tout en restant le premier pays à lancer les soldes par rapport aux pays limitrophes. «C'est possible qu'à l'avenir, on aille vers une diminution de la période, mais je ne sais pas si l'on trouvera un consensus. Ces dates dépendent aussi du calendrier des jours fériés.» Des discussions qui seront à coup sûr poursuivies.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.