Déjà 35.229 euros de secours sociaux ont été alloués à certains ménages victimes des pluies diluviennes de la mi-juillet. Mais l'administration de Corinne Cahen a prévu de maintenir une ligne de crédits ouverte jusqu'à la fin d'année.

Après les intempéries

Les premières aides arrivent du ministère de la Famille

Certes, les compagnies d'assurance luxembourgeoises ont promis d'agir vite. Mais pour bien des foyers victimes des inondations des 14-15 juillet, vite ce sera déjà bien tard... Certaines situations nécessitent en effet des dédommagements de toute urgence après cette catastrophe naturelle. Car crues et averses ont touché les ménages favorisés comme les plus démunis. Aussi, alors que l'eau n'avait pas encore reflué, un conseil gouvernemental extraordinaire avait-il chargé le ministère de la Famille d'organiser une «action de solidarité».

La mission confiée à l'administration dirigée par Corinne Cahen (DP) était claire : permettre à certains sinistrés de «faire face aux dépenses de première nécessité». Et notamment pour rembourser promptement des biens que les compagnies d'assurance ne prendraient pas en compte, selon les contrats établis avec les particuliers.

Deux semaines plus tard, onze dossiers ont ainsi été validés et 35.229 euros de secours alloués. Et le robinet des aides du ministère de la Famille ne va pas se tarir de sitôt. Le dispositif restera valable jusqu'au 31 décembre, le temps pour l'ensemble des particuliers concernés de pouvoir adresser leurs demandes. Et si besoin, en plus des fonds propres de l'administration devant répondre à ce type d'urgence, il sera toujours possible de piocher dans les 50 millions d'euros de crédits exceptionnellement débloqués après ces inondations record.

Au total, 77 dossiers ont déjà été reçus au ministère de la Famille. Hélas, bien souvent incomplets et ne permettant pas à la commission des secours sociaux de débloquer un quelconque dédommagement. Dans quatre cas seulement, le refus a été opposé car les dommages listés n'entraient pas dans le cadre éligible aux aides.

En effet, «pas question pour l'Etat de jouer les assureurs pour tout le monde» avait bien fait savoir Xavier Bettel en mettant en route le dispositif. Certaines catégories de biens ont ainsi été exclues d'office des possibilités de remboursement. Il s'agit notamment des voitures, bicyclettes, résidences secondaires, mobil-homes, objets de luxe ou œuvres d'art, saunas, etc...

Comme après la tornade En 2019, et compte tenu de l'ampleur des dégâts survenus au passage d'une tornade sur Pétange et Bascharage, le ministère de la Famille avait déployé une enveloppe de secours sociaux exceptionnelle. A ce jour, elle a bénéficié à 39 familles, pour 98 dossiers réceptionnés. La plupart des cas de refus d'aide s'expliquent d'abord parce que l'assurance a pris finalement en charge les dégâts éligibles.

Il reste encore deux dossiers en suspens, «car la réponse définitive de l’assurance fait défaut». Sachant que les familles impactées avaient pu, par ailleurs, bénéficier des aides collectées grâce à la générosité de la population. Un million d'euros avait ainsi été redistribué dans ce cadre.

