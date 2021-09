Les eaux ont envahi et endommagé l'installation, et depuis la mi-juillet, la centrale se trouve hors d'usage.

Après les inondations

Deux mois d'arrêt pour l'usine hydroélectrique de Rosport

Patrick JACQUEMOT Les eaux ont envahi et endommagé l'installation, et depuis la mi-juillet, la centrale se trouve hors d'usage.

En temps normal, la centrale hydroélectrique de Rosport est capable de produire suffisamment d'électricité pour alimenter de l'ordre de 5.300 foyers. Sauf que depuis huit semaines, aucune de ses deux turbines n'est en mesure de fournir le moindre kilowatt. Les installations du barrage installé sur une boucle de la Sûre ont ainsi fait les frais des inondations des 14-15 juillet derniers. L'eau a endommagé l'usine au point que le ministre de l'Energie ne puisse être actuellement en mesure d'annoncer une date de reprise de la production hydroélectrique.

Inondation a bien rimé avec pollution Remontées d'hydrocarbures, débris ménagers emportés, rejets divers dans les rivières : les cours d'eau du Luxembourg portent encore les stigmates des crues historiques des 14-15 juillet.

Claude Turmes (Déi Gréng) vient de le reconnaître dans une réponse parlementaire, publiée ce mardi. «Il n'est actuellement pas possible d'estimer quand l'entreprise pourra rouvrir.» Tout juste en est-on à l'inventaire des dégâts... La salle des machines, désormais au sec, a vu intervenir les techniciens dans les semaines passées. Et de démontage en révision des installations, leur constat laisse à penser que les génératrices sont inutilisables en l'état. Un dégât de plus à mettre au crédit de la «pire catastrophe naturelle» qu'ait connue le Luxembourg.

Qui paiera les dommages? La facture sera partagée en deux, assure le ministère de l'Energie. L'Etat d'une part - qui a débloqué une enveloppe de 100 millions d'euros pour panser l'ensemble des dégâts sur le pays -, mais aussi l'exploitant du site, en place depuis 2001. A savoir la société Soler qui, elle, devra se retourner vers son assureur pour assumer le montant de la facture du renouvellement de machinerie.

La piscine d'Echternach bonne à démolir Alors qu'elle avait encore deux ans d'activité devant elle, la structure aquatique va devoir fermer ses portes plus tôt que prévu: les réparations nécessaires seraient trop onéreuses. D'autant que ce n'est pas le seul bâtiment public à avoir subi des dégâts.

Outre les sinistres causés à environ un millier de propriétaires de voiture et des dizaines de milliers d'habitants, les crues de cette mi-juillet auront aussi causé d'importants dégâts à quatre stations d'épuration du pays.

Ainsi, la ministre de l'Environnement a signalé dernièrement que les installations de Bettembourg, Echternach, Rosport et Moersdorf avaient elles aussi subi des dégâts. Et Carole Dieschbourg (Déi Gréng) de rappeler que ces structures avaient pourtant été «construites pour résister à une crue centennale». C'est dire si cet été la montée des eaux a été historique autant que dévastatrice.

