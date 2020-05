Alors que l’enseigne commerciale a rouvert lundi son supermarché de Windhof et son site de Merl et s’apprête à en faire de même à Bonnevoie, mardi, elle a décidé de se tourner vers la justice après la cyberattaque dont elle a été victime la semaine dernière.

Après le piratage informatique, Cactus porte plainte

(DH) - Victime d'une cyberattaque, mercredi dernier, trois des 47 magasins Cactus avaient dû fermer leurs portes. Suite à ce piratage informatique l'enseigne alimentaire vient d'indiquer, ce lundi dans un communiqué, qu'elle avait déposé une plainte auprès de la police judiciaire.

En milieu de semaine dernière, trois des 47 points de vente de l'enseigne alimentaire avaient dû fermer leurs portes en raison d'une intrusion malveillante dans leur système informatique. Ce sont les sites de Windhof, de Merl et de Bonnevoie qui avaient été la cible de cette cyberattaque sur laquelle la direction du groupe Cactus , qui «souhaite rester discrète», n'a pas voulu communiquer, le sujet étant qualifié de «sensible».

Cactus a toutefois indiqué que le parquet avait été saisi de l'affaire et que les magasins ciblés allaient de nouveau être opérationnels «grâce au travail professionnel et intensif de notre service informatique et des prestataires externes». A l'adresse des consommateurs, le groupe a précisé que son site de Windhof est ouvert depuis ce lundi et que les deux autres magasins impactés, ceux des quartiers de la Ville de Luxembourg, retrouveraient leur clientèle à partir de ce mardi.

La cybersécurité à nouveau d'actualité

Cette attaque informatique dont a été victime un des plus gros employeurs du pays rappelle que la crise sanitaire reste une aubaine pour les cyberdélinquants. Ces derniers profitent en effet des failles humaines et organisationnelles liées au télétravail. Le phénomène des cyberattaques n'est d'ailleurs pas nouveau mais il prend de plus en plus d'ampleur malgré la onzième place du Luxembourg à l'indice mondial 2019 de la cybersécurité.

Carlo Thelen, le directeur général de la Chambre de commerce, avait d'ailleurs signifié, en fin d'année dernière, qu'«une entreprise sur dix a déjà été victime de cybercriminalité».



