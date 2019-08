Même si les pires traces de la tornade sont effacées dans les rues de Pétange et Bascharage, il reste encore beaucoup de travail à faire. En attendant d'être triées, d'immenses quantités de débris ont été transportées sur l'ancien site d'Ecosider.

Après la tornade, les débris s'amoncellent

(MF avec Luc Ewen) – Dix jours après la violente tornade qui a partiellement fait des ravages à Pétange et Bascharage le vendredi 9 août en soirée et engendré 100 millions d'euros de dégâts, les rues sont dégagées de leurs débris matériels mais les stigmates de la catastrophe restent visibles sur les façades, les toitures et mâts électriques.

Au cours des derniers jours, les employés communaux de Pétange et Bascharage avec l'aide de l'Agence allemande du secours technique, de l'armée luxembourgeoise et d'entreprises privées, ont ramassé les gravats et ordures générés par la tornade.

Presque tout a été temporairement stocké sur les friches industrielles de l'ancien site industriel d'Ecosider à l'arrière de la gare de Pétange.

Selon les informations fournies par les deux communes, un centre temporaire de tri de déchets va maintenant y voir le jour. En collaboration avec trois entreprises privées spécialisées, les deux communes vont devoir trier tous les matériaux collectés. Personne ne sait combien de temps précisément va durer ce travail fastidieux, dont une partie devra être faite à la main.

Des installations sportives endommagées

Même après le grand nettoyage du week-end, il reste encore des décombres sur les terrains de football des deux communes. Sur le terrain de foot de Lamadelaine, des éléments de l'éclairage jonchent la pelouse.

A Bascharage, des morceaux du système solaire sur le toit du «Käerjenger Dribbel» ont été arrachés du toit. Le paratonnerre a été complètement détruit. Des appareils électroniques et des panneaux solaires émaillent le terrain de football adjacent. Il y a de nombreux trous dans la surface synthétique d'un terrain d'entraînement. Des parties d'un pylône à haute tension se trouvent encore dans un champ.

