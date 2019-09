Près d'un mois et demi après les vents violents qui ont frappé le sud-ouest du pays, tous les dégâts n'ont pas encore été réparés.

Après la tornade, 31 maisons restent inhabitables

(pj avec Raymond Schmit)

Le 9 août dernier, une tornade a frappé Pétange et Bascharage de plein fouet. Tous les dégâts, estimés à plus de 100 millions d'euros, n'ont pas encore été réparés. Et lundi, le conseil communal de Pétange a fait un état des lieux. Avec cette première satisfaction exprimée par le bourgmestre, Pierre Mellina (CSV) : la solidarité a afflué de toutes les régions du pays après la catastrophe, des personnes comme des dons. «C'était impressionnant même.»

Une tornade ravage le Sud Pendant 10 minutes, le vendredi 9 août 2018 au soir, des vents atteignant 250 km/h ont soufflé sur les communes de Bascharage et Pétange, détruisant partiellement plusieurs centaines de maisons. Si aucun mort n'est à déplorer, les dégâts s'élèvent à quelque 100 millions d'euros.

Pour faire face aux nombreux dégâts, la commune de Pétange vient tout de même de souscrire un prêt de 1,03 million d'euros qui a été inscrit au budget.

Une partie de cette somme devrait être remboursée par le biais des subventions publiques et d'assurances. Des promesses en ce sens ont d'ailleurs été faites par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires familiales. Sachant que les particuliers, eux aussi, ont accès à des aides spécifiques.

Les bâtiments actuellement inhabitables pourraient être à nouveau occupés dans les trois à six mois à venir. Photo: Anouk Antony

Actuellement, 31 maisons endommagées par la tornade ne sont toujours pas habitables. Selon le bourgmestre, leurs occupants devraient retrouver leur domicile d'ici fin février 2020 au plus tard. Au total, cela représente une centaine d'habitants.

À la fin de l'année, il a été décidé d'organiser une réception pour féliciter les bénévoles qui ont activement agi pour secourir ou organiser l'aide ou le nettoyage de la cité au lendemain de la catastrophe. L'ensemble des partis représentés au conseil ont salué cet engagement tout comme l'excellence du travail des secouristes.

Une plaque commémorative

Afin de rester ancré dans les mémoires de la commune, l'événement météorologique du 9 août pourrait faire l'objet d'une pose d'une plaque commémorative à Pétange. L'idée est venue de Patrick Arendt (CSV) et a, visiblement, convaincu l'ensemble des échevins et conseillers.