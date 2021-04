Quelques jours après l'annonce du piratage de quelque 530 millions de comptes du réseau social créé par Mark Zuckerberg, c'est au tour du site dédié aux réseaux professionnels de connaître des difficultés. La CNPD indique que seules «des données publiquement disponibles» sont concernées.

Luxembourg 2 min.

Après Facebook, au tour de LinkedIn de fuiter

Jean-Michel HENNEBERT Quelques jours après l'annonce du piratage de quelque 530 millions de comptes du réseau social créé par Mark Zuckerberg, c'est au tour du site dédié aux réseaux professionnels de connaître des difficultés. La CNPD indique que seules «des données publiquement disponibles» sont concernées.

A en croire le site CyberNews, 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn verraient leurs données mises aux enchères sur des forums dédiés aux hackers. Outre les noms et prénoms, la fuite concernerait également les adresses mail, le numéro de téléphone et les liens vers d'autres réseaux sociaux. Autant d'éléments exploitables pour mener de futures campagnes de phishing ou de spam, voire des opérations d'usurpation d'identité.

La fuite des données Facebook date d'au moins deux ans La commission nationale pour la protection des données a apporté quelques explications sur la fuite de données Facebook constatée au Luxembourg et dans le monde. Le piratage des quelque 533 millions de profils aurait eu lieu entre juin 2017 et avril 2018.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la CNPD indique avoir été informée «par son homologue irlandais» de cette attaque, en précisant que «la question de savoir combien de comptes luxembourgeois sont concernés a été transmise». Sans pour autant apporter de réponse à ce stade. Selon les informations publiées vendredi, les données en circulation «étaient 'publiquement disponibles' sur le réseau et le cas échéant combinées avec des données en provenance d'autres fuites», indique l'instance luxembourgeoise en charge de la protection des données.

Selon LinkedIn, propriété de Microsoft, «les numéros de téléphone inclus dans le set de données», proviendraient de l'«agrégation de données provenant d’un certain nombre de sites web et d’entreprises». Encore une fois, sans aucune précision supplémentaire. Seul le fait que les pirates ne se sont pas introduits dans les bases de données de l'entreprise a été communiqué, les attaquants ayant eu recours à la technique du «scrapping» qui consiste à se faire passer comme un utilisateur légitime pour copier de manière automatisée un très grand nombre d’informations.

Le ransomware, ce «grand gagnant de l'année 2020» Parmi les effets collatéraux de la pandémie de covid-19, la hausse spectaculaire des cyberattaques au Luxembourg figure en bonne place. Avec la particularité que leur impact sur l'activité des entreprises aura été important, les hackers profitant notamment de faiblesses liées au télétravail.

A noter que cette annonce intervient au lendemain d'une mise en garde officielle concernant des données liées à 533 millions de comptes Facebook. Dans son communiqué, la CNPD réitère donc ses conseils et demande notamment aux utilisateurs de «partir du principe qu'il est plus probable que votre compte est concerné que l'inverse» et donc d'être «particulièrement attentifs» quant aux demandes liées à vos mots de passe, numéro de téléphone ou adresses e-mail.

Selon les données du Computer incident response center Luxembourg (Circl), le phishing reste largement la principale technique utilisée par les pirates. Une situation qui devrait encore perdurer, puisque basée «sur l'erreur humaine». En décembre 2020, près de huit attaques recensées sur dix au Luxembourg concernaient cette méthode.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.