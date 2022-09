Le ministère de l'Education a investi près de 3,4 millions d'euros pour mettre en place un programme qui permet d'apprendre le luxembourgeois gratuitement en ligne.

Une plateforme en ligne gratuite

Apprendre le luxembourgeois depuis tous les continents

«Tout le monde connaît Duolinguo, c'est un peu le même principe avec cette plateforme qui permet d'apprendre le Luxembourgeois dans le monde entier et 24 sur 24h», explique Claude Meisch (DP) lors d'un entretien accordé à la rédaction. De quelle plateforme s'agit-il ? Il est question du programme Léier Lëtzebuergesch Online (apprend le luxembourgeois en ligne) sur le site LLO.LU que le ministre de l' Éducation a présenté ce vendredi avec la directrice de l'Institut national des langues (INL) Maisy Gorza.

«La langue luxembourgeoise connaît une vraie dynamique» Luc Marteling, directeur du Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch considère que la langue luxembourgeoise n'est pas en danger même si elle est moins parlée à la maison.

À quel succès faut-il s'attendre pour cette plateforme ? «Nous savons que la demande pour la langue luxembourgeoise est très grande. Cela ne va pas remplacer un cours, mais il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas au Luxembourg et qui souhaitent apprendre la langue et qui n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que ça peut être intéressant pour eux», estime Claude Meisch.

Notons que cette plateforme est entièrement gratuite pour se familiariser avec la langue de Michel Lentz et c'est une première! Ce projet a été financé à près de 3,4 millions d'euros par le ministère de l'Education et sera géré par l'INL. «L'apprentissage se fait pour le moment à partir du niveau A1 et A2 et nous comptons ensuite développer le niveau B», fait savoir Claude Meisch.

Le ministère de l' Éducation indique dans un communiqué que le nombre d'inscriptions aux cours de langue luxembourgeoise à l'INL a plus que doublé au cours des 10 dernières années, avec 5.707 inscriptions pour l'année scolaire 2021/2022 contre 5.533 inscriptions dans les cours de français.



