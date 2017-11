(str) - Jeudi, une vague d'appels douteux venus de l'étranger est arrivée au Grand-Duché. Ces appels provenaient en majorité du Liberia. Cependant, il y a aussi des appels réguliers d'autres pays non membres de l'UE, tels que l'Albanie, Chypre, la Guinée, Samoa ou même la Suisse.

La police demande aux personnes concernées de ne pas prendre ces appels et de ne pas rappeler non plus. On peut supposer que les appels sont en fait un piège avec des coûts très élevés à la clé.

Régulièrement, cette arnaque revient, en particulier avec des numéros d'appels originaires de pays non-membres de l'UE

