Un réfrigérateur, un canapé, des chaises de jardin: de très nombreux déchets ont été déposés illégalement le long d'un chemin forestier sur une distance d'environ 25 mètres.

Un dépotoir de 25 mètres de long

Appel à témoins suite à un dépôt de déchets dans un bois

Vendredi, la police a été informée que des déchets avaient été déposés illégalement sur un chemin forestier nommé CR303 entre Roodt (Ell) et Oberkolpach, et elle recherche actuellement des témoins. Lorsque la patrouille est arrivée sur place, elle a constaté que des objets les plus divers, des meubles, des appareils ainsi que des déchets ménagers avaient été éparpillés sur environ 25 mètres.

Parmi ceux-ci, on trouve par exemple un réfrigérateur, un canapé et des chaises de jardin. Après avoir examiné de plus près les objets jetés, les agents sont arrivés à la conclusion que des informations personnelles avaient été sciemment effacées.

Photo: Police Grand-Ducale

Le parquet a été informé de l'incident, tandis que l'administration communale s'est chargée d'évacuer les déchets. En raison de la grande quantité d'objets, la police suppose que l'élimination des objets a été effectuée en plusieurs étapes ou qu'un véhicule plus grand a été utilisé pour pouvoir tout transporter en une seule fois.

Les témoins potentiels sont priés de contacter la police au numéro de téléphone (+352) 244 92 1000 ou par e-mail (police.atert@police.etat.lu).

