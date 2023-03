Des inconnus ont fait exploser un distributeur de billets à Temmels, à la frontière, dans la nuit de dimanche à lundi. Les auteurs auraient pris la fuite en direction du Luxembourg.

Fuite par l'A1 ou l'A7

Appel à témoins suite à l'explosion d'un distributeur à la frontière

(dpa) - Des inconnus ont fait exploser un distributeur automatique de billets dans la nuit de dimanche à lundi à Temmels, dans le district de Trèves-Sarrebourg. La police pense que les auteurs sont au nombre de quatre, a indiqué lundi la police de Trèves.

Selon les enquêteurs, trois d'entre eux sont entrés dans une agence et ont fait exploser le distributeur automatique de billets qui s'y trouvait. Le quatrième suspect a attendu dans la voiture pendant ce temps, a-t-on précisé. Après leur forfait, les malfaiteurs ont pris la fuite par la route nationale 419 en direction du Luxembourg dans une Audi de couleur sombre.

Lundi midi, la police grand-ducale a publié un appel à témoins selon lequel les suspects auraient pu s'enfuir à 3 heures du matin à bord d'une Audi RS3 de couleur sombre par l'autoroute luxembourgeoise A1 et/ou A7. Toute information peut être communiquée à la police judiciaire au numéro (+352) 244 606 114 ou par e-mail.

On ignore si de l'argent liquide a été emporté. On ne dispose pas non plus d'informations sur les dommages. L'enquête se poursuit.

