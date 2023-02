A Erpeldange, une personne est blessée avec un couteau, des dealers et des cambrioleurs sont arrêtés et quelques permis de conduire sont retirés pour cause d'alcool au volant.

Appel à témoins, arrestations et retraits de permis de conduire

A Erpeldange, une personne est blessée avec un couteau, des dealers et des cambrioleurs sont arrêtés et quelques permis de conduire sont retirés pour cause d'alcool au volant.

(TJ) - Le rapport de police de dimanche matin est bien rempli. Les agents ont dû faire face à des altercations, à plusieurs arrestations et à l'alcool au volant.

Appel à témoins après une altercation

Vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche, une personne a été blessée au dos avec un couteau à Erpeldange-sur-Sûre dans le cadre d'une manifestation au Gruefwee. La victime a dû être transportée à l'hôpital, le ou les auteurs ont pu prendre la fuite. Dans ce contexte, la police lance un appel à témoins. Toute information utile concernant le déroulement des faits, le ou les auteurs ou toute autre observation peut être communiquée au commissariat de police de Diekirch/Vianden au numéro de téléphone (+352)244801000 ou par e-mail à police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Menace avec un pistolet

Dans la nuit, plusieurs hommes se sont affrontés dans une station-service de la rue d'Audun à Esch-sur-Alzette. Au cours du conflit, l'un d'entre eux a menacé les adversaires avec un pistolet d'alarme, ce qui a entraîné la fuite des opposants. Peu après, la police a pu interpeller l'un des bagarreurs et saisir le pistolet en question dans son véhicule. Comme il était en outre alcoolisé, son permis de conduire a été retiré et son véhicule confisqué sur ordre du parquet.

Arrestations

Samedi après-midi, la police a été appelée à la Grand-Rue à Luxembourg après que des voleurs à l'étalage ont été arrêtés par le personnel de sécurité interne d'un centre commercial. Deux malfaiteurs avaient tenté de voler plusieurs vêtements. Au cours de l'enquête, ils ont été mis en relation avec d'autres vols. Ils avaient également sur eux une petite quantité de haschisch et un couteau. Ils ont été arrêtés et ont dû s'expliquer devant un juge d'instruction dimanche.

Samedi après-midi, une vente de drogue a été signalée dans la rue Maurice Barrès à Cessange . Un client, interpellé par une patrouille, a reconnu avoir acheté de la cocaïne. Le dealer avait pris la fuite, mais a pu être interpellé peu après. Deux boules de cocaïne ont été trouvées et saisies sur lui. Sur ordre du parquet, l'homme a été arrêté et la drogue, l'argent liquide et un téléphone portable qu'il transportait ont été confisqués.

Alcool au volant

Samedi soir, une patrouille de police a remarqué un véhicule qui roulait en serpentant à très faible vitesse sur la N6 entre Windhof et Capellen. Le véhicule a pu être arrêté à Capellen. La conductrice présentait des signes évidents de consommation d'alcool, raison pour laquelle un alcootest a été effectué. Comme elle dépassait nettement le taux maximal autorisé, une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée.

Dimanche matin, vers 6h50, une patrouille de police a eu l'attention attirée par un conducteur à Luxembourg-Ville qui n'avait pas respecté un feu rouge. Le conducteur a alors été arrêté sur le boulevard Royal et un test d'alcoolémie a été effectué. Il a également dû rendre son permis de conduire en raison d'un taux nettement trop élevé.

Tôt le matin, un conducteur sur le boulevard J.F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg a attiré l'attention d'une patrouille de police en raison de sa conduite peu sûre. Lors du contrôle du conducteur, les agents ont remarqué que celui-ci présentait des signes évidents de consommation d'alcool. Son permis de conduire a également été retiré.

Un autre permis de conduire a été retiré à Frisange, dans la Lëtzebuergerstrooss. Le conducteur avait attiré l'attention des agents de police samedi en raison de sa conduite. Là aussi, la limite autorisée avait été largement dépassée.

Trois autres retraits lors de contrôles ordonnés

Entre 21h30 et 1h15, la police a procédé à deux contrôles d'alcoolémie ordonnés par le parquet, route de Longwy à Bertrange et route d'Arlon à Strassen . 130 conducteurs ont dû souffler - même sans signe de consommation d'alcool. Dans six cas, le taux relevé était trop élevé, ce qui a nécessité l'établissement d'un procès-verbal. Trois conducteurs ont dû remettre leur permis de conduire sur place.

