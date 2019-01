La nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée pour les sapeurs-pompiers au Luxembourg puisqu'on dénombre 9 blessés et six incendies au total. C'est à Moutfort, au Sud-Est du pays, que le plus grand nombre de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie dans un appartement.

Appartement en feu à Moutfort: 4 personnes intoxiquées

La nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée pour les sapeurs-pompiers au Luxembourg puisqu'on dénombre 9 blessés et six incendies au total. C'est à Moutfort, au Sud-Est du pays, que le plus grand nombre de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie dans un appartement.

(MF) – Il était 23h10 dans la nuit du lundi 31 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 lorsque l'alerte a été donnée indique le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS): un incendie venait d'être signalé à Moutfort dans un immeuble de cinq étages.



Des équipes de pompiers des centres de secours de Moutfort, Hesperange, Dahlem, Canach et de Luxembourg-Ville ont été mobilisées pour éteindre le feu et secourir quatre personnes qui avaient été intoxiquées par le dégagement de fumées toxiques.



Cinq autres incendies ont été signalés au cours de la même nuit au CGDIS. A minuit s'est produit un feu de cheminée à Troisvierges sans qu'il y ait de blessé. Peu après 1h30 c'est un four qui a pris feu dans une cuisine à Dommeldange. Au Kirchberg, à la gare de Lintgen et à Bereldange, les pompiers ont dû intervenir pour des poubelles en feu.

Outre les quatre personnes intoxiquées à Moutfort, cinq autres personnes ont été blessées au cours de la nuit suite à des accidents de la circulation. A 3h45 du matin, l'occupant d'une voiture renversée a été secouru du côté de Mersch.



Juste avant 1 heure du matin, deux personnes ont été renversées par une voiture sur le boulevard Royal à Luxembourg-Ville.



A 0h49 une personne a été blessée suite au choc de son véhicule contre un poteau à Heffingen.

La soirée avait mal commencé à Pétange lorsque vers 21h42 une voiture a heurté une autre voiture stationnée, faisant un blessé.