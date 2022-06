Investir de l'argent sur des artistes prometteurs ou confirmés est désormais accessible au grand public grâce à la start-up luxembourgeoise ANote Music. Récemment récompensée, elle se défendra à San Francisco en septembre.

Luxembourg 5 min.

Investir dans des artistes

ANote ambitionne de révolutionner l'industrie musicale

Spotify, Deezer, Apple Music, avec l'arrivée des plates-formes de streaming, la manière de consommer la musique a radicalement changé et a donné un second souffle à une industrie qui souffrait particulièrement du piratage. Un nouvel élan qui a provoqué un regain d'intérêt des investisseurs. Le marché de la musique continue aujourd'hui son expansion, et si le futur de ce dernier passait par vous? Investir dans des artistes prometteurs ou confirmés et récupérer une partie des royalties, c'est le pari de la jeune start-up luxembourgeoise ANote Music.

Il y a quelques jours, cette dernière a remporté la «Start-up World Cup» organisée dans les locaux de EY au Grand-Duché. En se classant comme la start-up la plus innovante du pays parmi bien d'autres, ANote Music et ses responsables ont ainsi décroché leur ticket pour le championnat mondial qui aura lieu en septembre prochain à San Francisco, aux États-Unis. «Nous aurons à cœur de représenter la tech luxembourgeoise comme il se doit», sourit Niels Hoorelbeke, responsable marketing pour ANote Music.

Photo: Silicon Luxembourg

Concrètement, la start-up veut se considérer comme the place to be pour investir dans les droits musicaux. «On a créé une plate-forme qui permet de connecter tout un chacun avec des auteurs de textes, des artistes confirmés ou encore des maisons de disques. Ces derniers mettent à disposition leur catalogue ou une partie de celui-ci pour que le grand public puisse investir et générer des royalties sur le succès des ventes de ces artistes (streaming, diffusion en radio, à la télé, dans les endroits publics et même les ventes physiques dans certains cas)», poursuit Niels.

Auparavant fermé à une niche d'investisseurs fortunés, ANote Music entend donc bien révolutionner cette manière de faire et de permettre à n'importe quel quidam de faire des paris financiers sur un artiste. «La start-up a été fondée en 2018 sur la base d'un constat très simple des créateurs. Ces derniers se trouvaient au prestigieux festival de musique italienne de Sanremo. Ils se sont amusés à faire des paris sur quel artiste allait remporter le concours. De là, a germé l'idée d'investir sur les talents musicaux de demain. Toutefois, ils se sont rendus compte que cela était très compliqué, le marché étant seulement réservé à quelques magnats.»

Un moyen de rapprocher davantage les fans des artistes

Peu de temps après naissait donc ANote Music, basé sur un système similaire à celui des actions, avec des dividendes reversés à intervalles réguliers. Toutefois, si le projet est novateur, il s'agit de convaincre les artistes et les maisons de disques de prendre part à ce tout nouveau système et de quelque peu bousculer l'ordre établi. «Effectivement, les créateurs craignaient également la réaction du marché. Mais au fur et à mesure des entretiens avec les différentes maisons de disques et les artistes, ils se sont rendus compte qu'il y avait en réalité une énorme demande pour ce genre d'initiative. Tout simplement, car le monde de la musique est en constant besoin d'argent. Produire et lancer un artiste coûte extrêmement cher et les banques traditionnelles sont toujours assez frileuses à l'idée de dépenser des sommes conséquentes pour un artiste qui risque de ne pas voir sa carrière décoller», poursuit Niels Hoorelbeke.

Certaines maisons de disques ont aussi vu en ANote Music un moyen pour les artistes de créer une nouvelle sorte de relation avec leurs fans, en leur permettant de «capitaliser» sur eux en quelque sorte.

Britney Spears, Madonna et Vianney

Ils sont d'ailleurs déjà plusieurs artistes à avoir proposé un ou plusieurs de leurs titres à l'investissement. Parmi eux: le chanteur français à succès Vianney ou encore le groupe Boulevard des Airs. «Parmi nos acquisitions récentes, il y a également tout un catalogue de Sterling Fox qui est un auteur-compositeur américain. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est à l'origine de plusieurs tubes de ces dernières années. Il a notamment travaillé avec Madonna, Britney Spears, Avicii ou encore Adam Levine des Maroon 5. Ses textes, prisés par les plus grandes stars et représentant de potentiels futurs tubes planétaires, sont donc ''investissables'' et peuvent générer des profits intéressants», détaille le responsable marketing.

Le père de Beyoncé dans l'équipe

Notons par ailleurs que la start-up luxembourgeoise est parvenue à s'entourer de professionnels du milieu afin de les conseiller au mieux. On soulignera spécifiquement la présence de Mathew Knowles, qui n'est autre que le père de la superstar Beyoncé, et de la chanteuse Solange Knowles.

Crédit: ANote Music

Lancée il y a seulement quelques années, l'entreprise semble donc vouée à un grand avenir, en témoigne la croissance exponentielle de celle-ci. «Cette année, on a passé le cap des 18 millions d'euros en ''Closed deals'' (offres conclues, NDLR). Notre communauté ne cesse d'ailleurs de grandir avec 15.000 comptes créés. Depuis juillet 2020, date de lancement de la plate-forme, on a déjà pu reverser plus de 100.000 euros de redevances aux différents investisseurs. Enfin, nous avons un taux d'investissement profitable de l'ordre de 96%. Sur d'autres plates-formes d'investissement plus classiques, ce taux stagne davantage autour des 40%.»

Rappelons toutefois que le risque zéro n'existe pas en matière d'investissements et que chaque placement comporte un risque.

Quoi qu'il en soit, ANote Music croit en ses chances de faire bonne impression en septembre prochain à San Francisco et pourquoi pas de remporter le grand prix en s'imposant face à près de 76 autres start-up issues du monde entier. «Le grand prix réside en un investissement d'un million d'euros de la part de Pegasus Tech Ventures. Un investisseur spécialisé dans les nouvelles technologies. Ils ont notamment investi très tôt dans des projets comme SpaceX ou encore AirBnb. Bref, gagner cette compétition pourrait nous ouvrir pas mal de nouvelles portes», conclut Niels Hoorelbeke.

