Rendez-vous politiques, examens, concerts, événements sportifs... reportés, en raison du deuil national qui durera jusqu'au 4 mai 2019 à 18 heures.

Annulations en cascade suite au deuil national

Tant que les drapeaux seront en berne au Luxembourg en hommage au grand-duc Jean, c'est-à-dire durant les 12 jours de deuil national, les agendas politiques, sportifs, culturels et autres seront bousculés. Conjugué au concret, ce deuil national qui sera observé jusqu'au samedi 4 mai 2019 à 18 heures, représente un vrai casse-tête en coulisses.

La Ville de Luxembourg fixe de nouvelles dates



Lors d'un bref point de presse ce mercredi matin, la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer a annoncé l'annulation de toute une série d'événements. mais aussi les nouvelles dates. Tous les concerts et animations prévus sur la place d'Armes jusqu'au 4 mai 2019 inclus, sont purement et simplement annulés.

Tout comme les événements du samedi 4 mai, jour de l'enterrement du grand-duc Jean. A savoir: le marché bihebdomadaire sur la place Guillaume II, la brocante sur la place d'Armes, l'action de sensibilisation dans le cadre des élections européennes, la table ronde organisée par l'asbl «Nëmme mat eis !», la journée portes ouvertes du Conservatoire et la permanence de l'état civil.



Le très populaire Duck Race prévu le 27 avril 2019 est reporté au 18 mai 2019. Le DKV Urban Trail programmé le 28 avril 2019 sera couru le 12 mai 2019. Le Gala «Tramsmusék» du 30 avril 2019 aura finalement lieu le 11 mai 2019. Le vernissage de l'exposition «besoins spécifiques» au Grand Théâtre et le Charity Run sont reportés sans autre précision.



Le LCTO annule tous ses concerts jusqu'au 4 mai

Le Luxembourg City Tourist Office Luxembourg (LCTO) a annulé ce 24 avril 2019 tous les concerts prévus jusqu'au 4 mai 2019 inclus.

Sont annulés le «concert de Midi» du vendredi 26 avril 2019 et tous les événements musicaux prévus dans le cadre de«Plëss in Concert» de vendredi 26 avril au mardi 30 avril 2019, et de vendredi 3 mai au samedi 4 mai 2019. Les artistes et ensembles concernés vont être joints rapidement promet le LCTO.

Report de la campagne électorale des européennes



«Très attristés par la mort de S.A.R le Grand-Duc Jean», les partis politiques CSV, LSAP, DP et déi gréng ont aussi décidé de reporter le début de la campagne électorale.



Les affiches électorales sont en cours d'affichage, mais les partis politiques représentés actuellement au Parlement européen ont décidé d'un commun accord d'annuler toute manifestation électorale ou politique. Les réunions électorales sont ainsi suspendues jusqu'au lundi 29 avril.



Les quatre partis se sont mis d'accord de commémorer la mémoire du grand-duc Jean le vendredi 4 mai 2019. Dès la veille, ils participeront à la séance solennelle de commémoration organisée à la Chambre des députés.



Concours, examens, portes ouvertes reportés



Le ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a pris des mesures suite au deuil national. Claude Meisch, a invité dès mardi, «tous les enseignants à thématiser avec leurs élèves la vie du personnage exceptionnel que fut ce grand homme d'État, ainsi que l’importance et la signification de son règne, pour notre pays, notre liberté et notre indépendance».

Le ministre a en outre annoncé plusieurs mesures :

Les drapeaux des écoles seront en berne jusqu’au samedi 4 mai 2019 inclus.

Toutes les écoles chômeront la journée du 4 mai, journée des funérailles de Son Altesse Royale, y compris l’enseignement musical et les cours pour l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Les concours et examens de l’enseignement musical fixés au 4 mai seront reportés.

Les formations de l’Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN) et les soutenances de mémoire des enseignants stagiaires de l'enseignement fondamental prévues ce jour seront également reportées.

Les portes ouvertes organisées le 4 mai dans les lycées seront-elles aussi reportées.

