L'Uni devra se chercher un nouveau recteur

Jean-Michel HENNEBERT Dans un message envoyé ce mardi aux personnels, Stéphane Pallage annonce qu'il ne briguera pas un deuxième mandat à la tête de l'établissement basé à Belval. Une décision justifiée pour raisons personnelles.

L'Uni s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Au 1er janvier 2023, l'établissement dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche ne sera effectivement plus dirigé par Stéphane Pallage, ce dernier ayant officiellement annoncé ce mardi ne pas briguer de deuxième mandat de recteur.

Dans un courrier interne adressé aux personnels de l'Uni et consulté par le Luxemburger Wort, l'économiste belgo-canadien justifie son choix par l'impact de la pandémie qui «a accru substantiellement la distance avec [me]s enfants, restés à Montréal». Si l'actuel recteur, en poste depuis le 1er janvier 2018, assure «aimer profondément tout dans mon travail pour l’Université», il estime que «s’engager aujourd’hui pour un mandat de cinq ans en 2023, dans ce contexte, n’est pas possible.»

Cette annonce, survenue au lendemain de la rentrée universitaire, respecte le règlement intérieur qui prévoit une communication sur la poursuite - ou non - du mandat du recteur trois semestres avant la fin de son mandat. Un délai prévu pour permettre la recherche d'un nouveau recteur. Pour mémoire, Stéphane Pallage avait succédé à Rainer Klump suite à sa démission et est le quatrième titulaire du poste depuis la création de l'Uni, après François Tavenas (2004), Rolph Tarrach (2004-2015) et Rainer Klump (2015-2017). Il restera en fonction jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans son message publié mardi, Stéphane Pallage assure qu'il continuera à exercer ses fonctions «de la même façon et avec la même énergie jusqu’à la fin de [s]on mandat» et se dit «fier de ce que nous avons accompli ensemble et [s]e réjouis de tout ce que nous allons encore réaliser». Aucune indication quant à son avenir professionnel ou les démarches entreprises auprès du gouvernement pour trouver le/la nouveau recteur n'a été apportée.

Contacté ce mardi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche indique que «la procédure de recrutement du futur recteur prendra au moins six mois et que l'entrée en fonction du candidat retenu se fera au plus tard en 2023». Conformément à la loi sur l'Uni, la recherche du cinquième recteur se fera via un comité de recrutement qui devra évaluer les compétences des postulants au regard de trois critères principaux. A savoir le fait d'être professeur au sein d'une université, de posséder une excellence scientifique internationalement reconnue ainsi que des compétences en matière de gestion et de gouvernance.

