Par Anne Fourney et Maurice Fick



Des renardeaux, bébés hérissons, écureuils d'à peine quelques jours, oisillons tombés du nid... au Centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange on n'a jamais accueilli autant d'animaux ! Tous «ont droit à une 2e chance», assure sa directrice. En réalité, seuls la moitié reverront la nature...

Perdu en plein Parc Le'h, au beau milieu de la nature, la clinique pour animaux sauvages ne désemplit plus. Zoologue et directrice du site de 35 ares, Marie Kayser est formelle: «On s'achemine vers une nouvelle année record. Depuis le début 2017 nous avons déjà accueilli près de 1.400 animaux. C'est beaucoup quand on sait qu'en 2015, année record jusqu'ici, nous avions reçu 2.500 animaux.»

En cause: la météo mais aussi la précipitation des gens soucieux du bien-être animal. Normalement «la nature fait le tri l'hiver. Cet hiver, plutôt clément, a été favorable aux animaux, tout comme l'a été le printemps jusqu'ici», explique Marie Kayser. Mais la tendance s'est inversée avec le temps sec de ces dernières semaines «ça commence à être plus difficile: il y a peu d'insectes, pas assez d'eau, moins de proies, il n'y a plus la balance. On accueille des animaux plus faibles».

Actuellement les nids débordent d'activité et très régulièrement des personnes bien intentionnées apportent au Centre des oisillons. En fait «la moitié d'entre eux n'a pas besoin de notre aide au départ», pose la directrice de la clinique.

Et pour cause: «Ce que les gens souvent ne savent pas lorsqu'ils ramassent un bébé oiseau tombé du nid c'est que ses parents continuent à le nourrir au sol. Quand les gens nous téléphonent on leur demande d'observer pour voir si les parents reviennent ou non. S'il y a un chat, on peut placer l'oisillon dans une caisse ou un seau et simplement le mettre un peu en hauteur», conseille Marine Felten, soigneuse animalière.



Géré par l'asbl natur & emwëlt, Le Centre de soins pour la faune sauvage est l'unique centre au Luxembourg habilité pour garder, transporter et relâcher des animaux sauvages. Sa grille est ouverte de 8 heures à 21 heures sept jours sur sept, toute l'année.



«On se substitue aux parents»

Dans une pièce sont entassées des cages où piaillent sans relâche des étourneaux, merles, pinsons, moineaux, mésanges charbonnières, bébés pigeons etc.



Tous ces oiseaux «on doit leur donner des insectes à manger toutes les vingt minutes! Ils ouvrent instinctivement le bec comme lorsque leurs parents viennent les nourrir dans la nature. En fait, on se substitue aux parents. Excepté la nuit, il y a presque toujours quelqu'un ici. En réalité, dans la nature les parents les nourrissent encore plus souvent. Ils ne font pratiquement que ça», raconte Marine Felten.

Lorsque les oisillons tombés du nid ont atteint suffisamment d'autonomie ou les oiseaux assommés par la transparence d'une vitre ont retrouvé leur équilibre, «on les transfère dans une des volières à l'extérieur. Quand on est sûr qu'ils savent se nourrir tout seuls et volent bien, on les relâche», assure Marine Felten.



Seule la moitié reverra la nature...



L'instant magique de la réintroduction est une réussite partagée entre Marie Kayser, le vétérinaire, les trois soigneurs, les trois ouvriers permanents et la trentaine de bénévoles qui œuvrent toute l'année au Centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange. Cette année, le centre a déjà accueilli «une dizaine de renards et on en a déjà relâché sept ou huit. Nous avons aussi déjà relâché cinq sangliers», témoigne la directrice.

C'est le lot des plus costauds. Car en réalité sur l'ensemble des animaux qui sont pris en charge, «la moitié s'en sort. L'autre meurt ou doit être euthanasiée» sans pouvoir retrouver sa liberté dans son milieu naturel, regrette Marie Kayser.

La tête haute, la jeune femme veut rester réaliste: «Nous ne sommes pas des magiciens. Certains animaux «qui entrent ici sont vraiment trop faibles. D'autres «comme les chevreuils notamment, sont des animaux stressés par nature. Sur dix chevreuils on parvient à en relâcher deux. »

Le centre est devenu bien trop exigu pour accueillir tous ces animaux sauvages et compte bien s'agrandir. Le projet d'extension à un parc de 75 ares est déjà plus qu'en discussion.



