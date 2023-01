Lors de l'assemblée générale de l'association étudiante ACEL, de nouveaux projets ont été présentés et une nouvelle présidente a été élue.

Luxembourg 3 min.

Assemblée générale à Belval

Ann Bertemes succède à Polina Bashlay à la tête de l'ACEL

Lena WELTER Lors de l'assemblée générale de l'association étudiante ACEL, de nouveaux projets ont été présentés et une nouvelle présidente a été élue.

Pour certains étudiants, Noël n'est pas seulement synonyme de temps passé en famille et de coupure avec l'université, mais aussi et surtout de temps passé avec des amis qui étudient dans d'autres universités. C'est la période des bals de Noël, du tournoi sportif de Noël sur le campus Geesseknäppchen ainsi que de l'assemblée générale de l'association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL), la fédération des associations d'étudiants luxembourgeois.

«Nous aurons encore besoin d'étudiants demain» Pour que le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur luxembourgeois puisse continuer à se développer, le ministre Claude Meisch a présenté les nouveautés de cette rentrée académique.

Lundi, lors de l'assemblée à l'Université de Belval, on a non seulement fait une rétrospective de l'année 2022, mais aussi élu une nouvelle présidente et un nouveau comité directeur, dans lequel on retrouve des visages connus et nouveaux. Plus de 80 représentants de la quarantaine d'associations étudiantes affiliées à l'ACEL étaient présents à l'assemblée générale.

Retour à la normale

Alors que l'ACEL a encore dû faire face à la pandémie de covid-19 début 2022, la situation s'est améliorée au cours de l'année. Lentement, le fonctionnement normal a ainsi pu reprendre. Ainsi, l'action «étudiant d'un jour», le bal des étudiants ainsi que la réunion européenne des étudiants luxembourgeois (REEL) ont pu avoir lieu comme d'habitude. Au début de l'année, l'ACEL s'était encore occupée des «Covid-Vouchers» pour les étudiants. Une page spéciale avait été créée à cet effet.

Un coup de pouce pour les bourses étudiantes Les étudiants disposeront d'une enveloppe financière plus généreuse pour la prochaine rentrée universitaire grâce aux deux derniers index et au coup de pouce de l'Etat décidé lors des réunions de la tripartite.

En outre, l'ACEL a négocié une augmentation des allocations d'études (AideFi) et a continué à peaufiner la loi sur les stages. Une enquête a révélé que la loi sur les stages pose encore quelques problèmes qui doivent être résolus. Dans certains cas, l'employeur et l'étudiant ne sont pas suffisamment informés de la nouvelle loi, qui est en vigueur depuis deux ans. Ou alors, l'employeur viendrait avec l'argument qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer un stagiaire.

Un calendrier bien rempli

L'ACEL a également de nombreux projets pour l'année à venir. Le premier grand événement est l'action «Étudiant d'un jour» pendant les vacances de Pâques. Pendant environ deux semaines, les futurs étudiants auront la possibilité de visiter 23 villes et leurs universités.

Pour la première fois, trois villes seront également desservies par avion: Berlin, Munich et Vienne. L'été sera suivi du bal des étudiants. La date provisoire a été fixée au 14 juillet. Après une rétrospective anecdotique de la REEL de cette année, qui s'est déroulée à Heidelberg et Karlsruhe, Innsbruck a été présentée comme la prochaine ville REEL. La rencontre aura lieu du 21 au 24 septembre et sera placée sous le thème «Interopérabilité: compatibilité intereuropéenne».

Nouvelle année, nouveaux obstacles

Ann Bertemes a été élue pour succéder à Polina Bashlay au poste de présidente. Elle était déjà membre du comité directeur et active dans les domaines de l'information et du regroupement. Actuellement, Ann Bertemes étudie à Liège pour devenir enseignante.

Près de 30.000 étudiants soutenus par le Luxembourg Une certaine partie d'entre eux ne sont pas luxembourgeois mais bénéficient quand même de cette aide financière conséquente.

C'est avec confiance, courage et une liste de choses à faire bien remplie qu'elle entame la nouvelle année avec son comité de 14 personnes. «Pour l'année à venir, de nouvelles modifications de la loi sur les stages sont en tout cas au programme. Nous allons également continuer à travailler sur une version en ligne pour les guides des futurs étudiants. Ceux-ci seront alors progressivement lisibles sur internet. Il y aura certainement aussi de nouveaux obstacles à franchir. Nous devons d'ores et déjà nous préparer à l'augmentation prochaine des prix de l'énergie. Il est certain que certains étudiants s'adresseront à nous en raison de l'augmentation constante des prix de l'énergie», explique la présidente Ann Bertemes, pleine d'entrain.

Le nouveau conseil d'administration de l'ACEL Présidente: Ann Bertemes, Vice-président Représentation: Charel Donven, Vice-président Regroupement: Kimon Leners, Vice-président Information: Christine Lenertz, Trésorier: Tim Kolber, Secrétaire: Gianni Di Paoli, Informaticien: Felix Schoellen, Graphiste: Alexandre Luong, Membres: Cédric Heintz, Sarah Legrand, Sophie Mangen, Laura Matheis, Mathis Michels et Laurent Schengen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.