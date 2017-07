(MT) - Dans le cadre de l’"Aktioun Bambësch", le Centre d’animation pédagogique et de loisirs de la Ville de Luxembourg (CAPEL) a organisé la traditionnelle fête des jeux "Kanner in the City".

Cet événement se déroule sur deux jours: vendredi 28 juillet de 14h30 à 17h30 ainsi que ce samedi 29 juillet de 15h30 à 18h30.

Sur la place Guillaume II et la place d’Armes ainsi que dans la rue de la Reine ont été installées de nombreuses animations pour les enfants, ainsi que des stands de restauration. Les différents bâtiments publics, bordant les places, offrent un cadre idéal.

"Kanner and the city" montre également l'intérêt de la ville dans l'organisation d’événements en faveur des enfants et des familles. Il s'articule cette année autour du thème "Mir bauen ons Welt – Nous construisons notre monde".

Les jeux et ateliers sont animés par des jeunes animateurs de l'"Aktioun Bambësch, comme André, qui participe depuis 3 ans à l’événement: "Mon rôle est de gérer un atelier, ainsi que les enfants qui y participent. Ca me plait beaucoup d'encadrer des jeunes."

Une fête qui semble faire le bonheur des enfants, mais également des parents, comme Laetitia qui accompagnait son fils ce vendredi après-midi: "C'est super, c'est toujours très bien fait, très bien organisé."

"Kanner and the city" fait également partie du programme "Summer in the City" du Luxembourg City Tourist Office.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.