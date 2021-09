La mutation indienne du covid apparaît dans 99,1% des cas analysés par le Laboratoire national de santé entre le 16 et le 22 août. Un taux notamment lié à sa forte contagiosité.

Le variant Delta frôle les 100%

Avec les retours de vacances, les infections détectées au Luxembourg vont crescendo, tout comme le variant Delta. La mutation indienne du covid a été détectée dans 99,1% des 244 échantillons analysés par le Laboratoire national de santé entre le 16 et le 22 août. Contre 96,7% la semaine précédente.

Comme depuis plusieurs semaines, le variant Delta reste largement prédominant au Luxembourg, ne laissant que peu de place au variant Gamma. Présente dans 0,9% des analyses, la mutation brésilienne est loin d'atteindre les 60% de la fin juillet, liés aux clusters de la fête nationale. Quant aux variants Alpha (britannique) et Beta (sud-africain), ils n'ont plus été détectés au Luxembourg depuis fin juillet et mi-juin.

En classe, je me teste, tu te testes, il se teste... L'Education nationale entend faire un emploi plus intensif des tests de dépistage rapide. Et c'est encore le modèle avec prélèvement nasal qui sera proposé pour ces premières semaines de cours.

A l'approche de la rentrée, le gouvernement se montre particulièrement vigilant face à la mutation indienne, trois fois plus contagieuse que la souche originelle du covid. Pour prévenir la formation de cluster et protéger notamment les plus fragiles, les autorités misent donc sur le dépistage de masse, que ce soit dans les écoles ou dans les établissements hébergeant des personnes âgées, et a prévu d'élargir le recours au CovidCheck.

