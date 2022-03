Depuis plusieurs semaines, les rassemblements de soutien au peuple ukrainien se succèdent. Cette fois-ci, et c'est une première, un rassemblement organisé par Amnesty aura lieu devant l'ambassade russe au Luxembourg.

Ce jeudi à Luxembourg

Amnesty organise un rassemblement devant l'ambassade russe

Simon Laurent MARTIN Depuis plusieurs semaines, les rassemblements de soutien au peuple ukrainien se succèdent. Cette fois-ci, et c'est une première, un rassemblement organisé par Amnesty aura lieu devant l'ambassade russe au Luxembourg.

Ce jeudi marquera le premier mois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Une agression dont les conséquences pour le monde entier ne cessent de s'enchaîner depuis deux semaines. Au Luxembourg, plusieurs manifestations rassemblant des milliers de personnes opposées à la guerre en Ukraine ont eu lieu tandis que d'autres sont en phase de préparation.

La prochaine action aura lieu ce jeudi et c'est l'ONG Amnesty International que l'on retrouve à la manœuvre. Celle-ci a appelé à un rassemblement avec une action symbolique devant l’ambassade de Russie (château de Beggen, 1719 Luxembourg, entrée par la rue des Hauts-Fourneaux) ce jeudi le 24 mars de 17h45 à 18h15.

Avec ce rassemblement, la section luxembourgeoise se joint à la Journée mondiale d’action d’Amnesty International. «Les militants des pays de par le monde se mobilisent à cette date pour demander à la Russie de mettre un terme à l’invasion de l’Ukraine, acte d’agression contraire au droit international, vecteur d’une multitude de violations des droits humains et qui a déclenché une crise humanitaire majeure», déplore l'ONG dans un communiqué.



Un maximum de tournesols pour la manifestation

Cette dernière invite d'ailleurs les participants à amener des tournesols (vrais ou faits à la main), symboles traditionnels de l’Ukraine devenus emblèmes de résistance, qui seront accrochés à un treillis métallique.

« Depuis un mois et l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie, des milliers de vies sont détruites à l’image des logements, des infrastructures civiles et des moyens de subsistance de la population civile en Ukraine. La Russie est responsable d’une crise humanitaire majeure qui voit des millions de déplacés et des familles déchirées. En Russie également la société civile et les médias qui s’opposent à cette invasion sont durement réprimés. Nous allons donc nous rassembler devant l’ambassade de Russie afin de dire encore et toujours que cet acte d’agression constitue un crime de droit international et doit cesser immédiatement », a déclaré Olivier Pirot, directeur d’Amnesty International Luxembourg.

Amnesty International remettra à l’ambassade les signatures d’une pétition qui demande de mettre fin à l’agression russe et de protéger la population civile en Ukraine. Sur l’échelle internationale, la pétition a déjà recueilli plus de 340.000 signatures.

