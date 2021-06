La Ville de Luxembourg entend construire dès 2022 un nouveau complexe rue Gluck. Donnant sur le futur parc de 16,6 hectares, les services d'entretien des espaces verts et le club canin devraient s'y installer à l'horizon 2024.

Aménagement urbain

Les abords du parc de Gasperich se précisent

La Ville de Luxembourg entend construire dès 2022 un nouveau complexe rue Gluck. Donnant sur le futur parc de 16,6 hectares, les services d'entretien des espaces verts et le club canin devraient s'y installer à l'horizon 2024.

(m.d. avec David Thinnes) S'il ne doit pas sortir de terre avant au moins 2023, le parc de Gasperich prend peu à peu forme. A l'issue du conseil communal en fin de semaine dernière, la Ville de Luxembourg a présenté un tout nouveau complexe, situé rue Gluck. Ces nouveaux locaux devraient abriter les services d'entretien du parc et le club canin, lequel a accepté de céder une partie de son terrain à la commune pour lui permettre de mener à bien ce projet.

Le parc de Gasperich se met en place Petit à petit, ce qui est amené à devenir le plus grand espace vert de la capitale prend forme. Mais visiblement les immeubles du quartier Cloche d'Or poussent plus vite que cette étendue réaménagée.

«En contrepartie, ils nous construisent un nouveau chalet pour le club», se réjouit le président du «Hondssport an Dressurverein Lëtzebuerg-Gaasperech» Jos Patrissi auprès de nos confrères du Luxemburger Wort. Dans ce nouveau clubhouse, l'école canine pourra continuer d'accueillir ses 1.100 membres et 170 chiens dans de bonnes conditions. «Nous n'avons pu trouver aucune autre zone appropriée à notre taille», indique Jos Patrissi. Le complexe pourrait être amené à accueillir d'autres clubs et asbl du ban de Gasperich «toujours à la recherche d'une salle de réunion», ont relevé certains échevins.

Répartis sur deux étages, les bâtiments conçus par l'architecte Manuel Schumacher seront composés de bureaux, salles de réunion, espaces de stockage et même d'un bar. Les toits seront équipés de panneaux photovoltaïques, et le service Parcs de la capitale disposera également d'un garage pour sa flotte de véhicules.

Pourquoi le parc de Gasperich a pris tant de retard Le ministère de l'Environnement vient enfin de donner à la Ville de Luxembourg son accord pour créer le plus grand espace vert de la capitale. Soit 13 ha de nature au cœur d'un nouveau quartier.

Les trois équipes du service auront ainsi facilement accès aux 16,6 hectares du parc de Gasperich, dès la fin des travaux du complexe, prévue en 2024. Soit un an après l'ouverture prévue du parc au public. A noter que le bâtiment déjà existant rue Gluck ne devrait pas être détruit avant 2022, et que l'opération devrait coûter 10,76 millions d'euros.

