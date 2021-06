Après trois mois de chantier, la place du centre de la capitale a achevé son lifting ce samedi, pour devenir une zone entièrement dédiée aux piétons, cyclistes et autres usagers du tram.

Le nouveau visage de la place de Paris

(m.d. avec David Thinnes) Douze mois après le début des travaux d'aménagement du tram, les derniers vestiges de ce chantier monumental ont disparu samedi, avec l'inauguration de la toute nouvelle place de Paris. Des jeux d'eau, de vastes terrasses et une station Vel'oH sont venus remplacer les marteaux-piqueurs et les barrières qui peuplaient les abords de l'avenue de la Liberté et de la rue d'Anvers depuis trois mois.

«Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit», relève Angelo Delli Carpini de la pizzeria Carpini, installé là depuis plus de 20 ans. Son confrère Sergio de Silva Costa est de son avis: «ça va faire de la verdure en terrasse», se réjouit le gérant du Metropolitan. Les 18 platanes devraient apporter un peu de fraîcheur sur la place très populaire du quartier Gare, tout comme les fontaines disposées à même le sol.



Un espace et une «homogénéité» qui valaient bien le coup d'attendre, même si les deux restaurateurs se disent «soulagés» de voir la fin du chantier. Les déviations de la circulation, le bruit et la poussière ont fait fuir les clients sur l'avenue de la Liberté, rajoutant à la peine des commerçants déjà fragilisés par le covid.

Conçus selon les suggestions de riverains lors de réunions publiques, ces nouveaux aménagements permettent justement «d'améliorer durablement la qualité de vie des citoyens», a relevé la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer (DP), lors de l'inauguration. Un marché hebdomadaire devrait notamment s'y tenir tous les jeudis à compter du mois de juillet.

Mais si le petit tronçon entre l'avenue de la Liberté et la rue Sainte-Zithe est le seul à être ouvert à la circulation, plusieurs internautes ont relevé que les automobilistes continuaient de s'inviter sur la place de Paris, pourtant exclusivement réservée aux piétons, cyclistes et usagers du tram.





