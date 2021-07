Si le gouvernement a présenté en mai dernier ses idées pour aménager ce qui doit devenir un nouveau pôle de développement du Grand-Duché, la mise en oeuvre concrète du projet se heurte encore, pour l'heure, à un manque d'engagement financier concret.

Aménagement du territoire

La création de la Norstad d'ores et déjà menacée

Si le gouvernement a présenté en mai dernier ses idées pour aménager ce qui doit devenir un nouveau pôle de développement du Grand-Duché, la mise en oeuvre concrète du projet se heurte encore, pour l'heure, à un manque d'engagement financier concret.

(Jmh avec Marc Hoscheid) - Pour poursuivre sa croissance et accueillir quelque 300.000 nouveaux résidents d'ici à 2050, le Luxembourg mise sur la décentralisation. Pour alléger encore plus la pression sur la capitale et le sud du pays, le développement de la Nordstad apparaît comme une nécessité. Mais ce qui apparaît comme une évidence se heurte pourtant à l'absence de «signe clair du gouvernement», à en croire Pascale Hansen, bourgmestre de Bettendorf.

Avec la Nordstad comme horizon, en 2035 Le Luxembourg compte faire du territoire de Diekirch son troisième pôle de développement d'ici 14 ans. Mais avant même d'y rassembler activités économiques, services et (plus de) population, il convient d'en prévoir les dessertes.

Interrogée jeudi par nos confrères du Luxemburger Wort, l'ancienne élue DP désormais sans étiquette et porte-parole du projet de fusion entre Bettendorf, Diekirch, Erpeldange, Ettelbrück et Schieren évoque notamment le silence de l'exécutif autour «d'engagements concrets», notamment en matière financière. En clair, le versement d'une enveloppe de 120 millions d'euros, équivalent «d'un soutien financier à hauteur de 5.000 euros par habitant» de la Nordstad destinée notamment à aménager un territoire qui doit regrouper 25.000 habitants et 15.000 emplois, mais aussi «développer les projets d'infrastructures sportives et de tourisme».

«Nous allons faire tomber ces frontières qui divisent» Si, d'ici 2050, le Luxembourg doit héberger 300.000 résidents supplémentaires, cela se fera en parallèle d'une politique de réduction des émissions de CO2, selon le ministre de l'Aménagement du territoire. Pour Claude Turmes, l'avenir se jouera à l'échelle régionale.

Estimant que le montant attendu pour permettre le fonctionnement de la future entité «n'est pas exagéré» et que l'enveloppe pourrait être versée par étapes, elle estime qu'«en cas de réponse du gouvernement d'ici la mi-septembre», la fusion des cinq communes d'ici à la mi-2022 «pourrait encore être réalisée». En cas d'échec de ce planning, la bourgmestre de Bettendorf envisage d'ores et déjà «la possibilité d'adopter une déclaration d'intention de fusion avant les élections et d'organiser un référendum lors de la prochaine législature».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.