Luxembourg 1 2 min.

Aménagement

Ciel, voilà la passerelle de la gare de Bettembourg

Patrick JACQUEMOT D'ici décembre 2021, l'accès aux quais aura pris une tout autre allure à Bettembourg. Un changement de poids puisqu'il est ici question d'installer près de 200 tonnes de passerelle et d'escaliers.

Elle en aura fait du voyage, la nouvelle passerelle de la gare de Bettembourg. Début juin, elle quittait Trèves en bateau pour rejoindre le port de Mertert, via la Moselle. Ses trois éléments arrivaient alors dans un atelier à Differdange pour une phase de métallisation et de peinture. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, les pièces atteignaient leur point de stationnement juste devant leur futur site d'implantation. Une grue se chargeant de déposer, par la voie des airs, ces blocs.

En ce début de mois d'août 2021, les escaliers qui mèneront aux 56 mètres de la passerelle ont aussi été livrés. Et, petit à petit, le puzzle va se compléter pour finir 6,50 m au-dessus du sol.

Ainsi, selon le timing établi par les chemins de fer luxembourgeois la pose de l’élément n°1 devrait avoir lieu ce samedi 7 août. Suivra la mise en place de la partie n°2 et d'un bout d'escalier le dimanche 8. Le reste devant suivre à la mi-août. Mais pour autant le chantier n'en sera pas fini. En effet, quatre bons mois devraient encore être nécessaires pour achever les travaux de revêtement, les branchements électriques, l'installation des ascenseurs et les diverses finitions. Une ultime phase qui devrait prendre fin en décembre prochain.

Et le poste d'aiguillage? On en parle à chaque problème sur le site depuis 1996, et donc assez souvent. Après le récent épisode d'inondations ayant bloqué le poste d'aiguillage de Bettembourg, pendant près de 48 heures, le projet a refait surface dans les mémoires. Mais aucune annonce ne vient anticiper les travaux avant... 2024.

Le public pourra alors emprunter les quatre nouveaux escaliers (90 tonnes en tout) et la passerelle de 5,70m de large (110 t). Mais pour la rentrée, les CFL assurent déjà que le parking de la gare retrouvera ses 310 places. Le temps du chantier, l'offre a en effet été réduite de 50 unités.

L'été sera également mis à profit pour travailler à l'extension de deux quais à Bettembourg. En atteignant les 250 mètres, ceux-ci pourront accueillir des convois plus grands, et donc de laisser monter à bord plus de passagers. Un atout pour une des gares principales du sud du pays.





