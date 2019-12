Le compte à rebours est lancé. La magie de Noël va à nouveau opérer à travers le pays mais aussi à Thionville où la grande parade sillonnera ce samedi le centre de la ville. Dimanche, place à une compétition de short-track sur la patinoire de Kockelscheuer.

Luxembourg 6 4 2 min.

Ambiance féerique pour le dernier week-end de l'Avent

Eddy RENAULD Le compte à rebours est lancé. La magie de Noël va à nouveau opérer à travers le pays mais aussi à Thionville où la grande parade sillonnera ce samedi le centre de la ville. Dimanche, place à une compétition de short-track sur la patinoire de Kockelscheuer.

Des marchés, encore des marchés

Les principaux marchés de Noël en un clin d’œil Le compte à rebours est lancé. Quelques jours après Esch-sur-Alzette, la Ville de Luxembourg s'est parée, jeudi soir, de ses plus beaux habits pour aborder les fêtes de fin d'année. L'occasion de découvrir les principaux marchés qui vous attendent à travers le pays.

Les fêtes de Noël approchent, l'occasion pour les retardataires de visiter les nombreux marchés encore accessibles à travers le pays. Des dégustations, des animations, des concerts, des patinoires, découvrez l'ambiance festive et chaleureuse de l'Avent.

6 Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay Winterlights 2019 Photo: Guy Jallay





Thionville sous les feux des projecteurs du Père Noël

En marge de son traditionnel marché de Noël, Thionville propose sa grande parade de Noël dans les rues du centre-ville, ce samedi 21 décembre à partir de 17h. Un spectacle féerique unique dans le Grand Est qui regroupera près de 300 figurants, un train express, des lutins, pingouins... et bien évidemment le Père Noël. Un spectacle gratuit de deux heures.

Kockelscheuer à l'heure du short-track

Après le patinage et le hockey sur glace, la patinoire accueille ce dimanche entre 10h30 et 15h une manche de la Benelux Cup qui regroupera environ 70 patineurs. Du côté luxembourgeois, Peter Murphy, Augustin Géré et Anna Ruysschaert sont à l'affiche et les jeunes Jimmy et Julie Kiesgen.

Scala revisite la gravité

Yoann Bourgeois propose Scala un spectacle hors norme à la Rockhal. Une table, des chaises, un lit, un grand escalier central ou encore des trampolines, tout est bon pour défier les lois de la gravité. Ce show regroupe huit acrobates qui tombent et rebondissent sans cesse à la manière d'un domino cascade. Un spectacle à couper le souffle.

Samedi 21 décembre à 14 et 20h à la Rockhal. Prix: 35 euros, 20 euros pour les -26 ans, 12 euros pour les -14 ans.

Viens jouer les détectives et les ornithologues

Le club de la science organise ce samedi entre 10 et 12h un atelier créatif pour les 11-13 ans au Musée national d'histoire naturelle. Intitulée Tatort Musée, cette activité proposera aux détectives en herbe de résoudre une enquête. Toujours au MNHN, la collection d'oiseaux est toujours à l'affiche jusqu'au 7 juin 2020. Elle regroupe environ 3.500 spécimens de 1.300 espèces différentes. L'entrée est fixée à 5 euros.