Alzingen: quatre voitures incendiées

C'est la troisième fois cette année que des voitures sont incendiées dans les environs d'Hesperange. Un pyromane sévit-il là-bas?

(mth) - Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 4heures, quatre voitures ont été incendiées, route de Thionville à Alzingen. Les pompiers de Hesperange et de la capitale se sont rendus sur place et ont pu rapidement éteindre le feu mais les véhicules ont subi des dégâts matériels considérables. On ne déplore cependant aucun blessé.

C'est le troisième incendie de voiture, ces dernières semaines. Des véhicules à Bonnevoie et Howald ont déjà été incendiés et la police n'exclut pas la possibilité d'un pyromane. Une enquête est ouverte.

