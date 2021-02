«Allô, la ligne SOS Patrons...»

La crise a mis à rude épreuve les comptes des sociétés, mais aussi les nerfs et le moral de leurs dirigeants. C'est pour ces chefs d'entreprise au bord de la rupture qu'une helpline de soutien vient d'ouvrir.

Patrick JACQUEMOT La crise a mis à rude épreuve les comptes des sociétés, mais aussi les nerfs et le moral de leurs dirigeants. C'est pour ces chefs d'entreprise au bord de la rupture qu'une helpline de soutien vient d'ouvrir.

L'avenir de nombre de sociétés ne tient plus qu'à un fil. Mais l'on aurait tort de croire que tout sera résolu en ne prenant en compte que l'aspect économique des choses. A la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), Nicolas Henckes et ses équipes s'en sont rendu compte au fil des mois : «Dans les échanges que nous avions avec des patrons en difficulté, on finissait par plus parler moral que business.» D'où cette urgence à procurer une béquille supplémentaire pour ne pas voir flancher nombre de dirigeants.



Le soutien en question tient désormais en un numéro de téléphone. Celui de la société Pétillances. Depuis mi-janvier, c'est vers elle que la CLC mais aussi la Fédération des artisans orientent celles et ceux que la crise a mis à mal personnellement. «Pour être clair, ce n'est ni un conseil en gestion, ni une thérapie que nous allons leur donner», indique Tom Girardin, à la tête de Pétillances, qui a veillé à l'organisation de cette helpline inédite.

Pour cette ligne SOS Patrons (officiellement : «permanence psychosociale préventive pour chefs d’entreprise»), Pétillances mobilise ses assistantes sociales, psychologues, psychothérapeutes spécialisés dans l'accompagnement. «Les organismes professionnels, avec leurs juristes, leurs experts comptables sont là pour gérer les chiffres, je dirai que nous avons été appelés pour gérer les âmes.» Des esprits perturbés, usés, attaqués de toutes parts dont il convient d'entendre la détresse.

Jusqu'alors ils maîtrisaient leur développement, là tout fout le camp.

«Car cette période -longue maintenant- contient tous les éléments pour abîmer l'état d'esprit même des plus positifs des entrepreneurs.» Le retour à la maison pour le télétravail (dans des conditions plus ou moins optimales pour gérer ses affaires), la crainte pour sa santé et celle de ses employés («Là, on s'adresse à des petites structures où les relations tiennent presque du noyau familial»), l'ambiance morose de tout son environnement habituel : voilà autant de facteurs d'usure qui ne doivent pas prendre le dessus.

D'autres lignes,

d'autres aides Diverses helplines peuvent répondre aux attentes des chefs d'entreprise en difficulté. Trois exemples :

> Sur le chômage partiel : tél. 8002 9191

> Sur les mesures d'aides : (+352) 423 939 600

> En cas de grande détresse psychique : (+352) 454 545 (7j/7, de 11h à 23h)

Au bout du fil, les intervenants ont aussi à faire avec des petits patrons déboussolés. «Jusqu'alors ils maîtrisaient leur développement, là tout fout le camp. Jusque-là, le cadre réglementaire du Luxembourg était on ne peut plus stable, maintenant les lois changent en permanence», témoigne Tom Girardin. Un tournis renforcé chez certains par cette impression de grand vide qui s'ouvre devant eux. «Il y a le vide de l'inactivité qui peut déstabiliser, mais c'est surtout l'absence de perspectives qui peut aussi rendre terriblement malheureux un entrepreneur ou l'absence de résultats.»

La prise en charge va d'abord consister à «proposer une épaule où s'épancher». Ensuite, il convient de cibler le besoin de l'appelant. «''Je ne vais pas bien'', il faut comprendre quel(s) blocage(s) cela révèle.» Viendront alors les conseils. De la recherche de ce que la personne peut faire par elle-même, à ce qu'elle peut trouver dans son réseau (amis, familles, clients, copains) autant que l'apprentissage de techniques de relaxation pour ceux que le stress ronge ou des astuces pour retrouver le sommeil.

Un investissement sur l'avenir

Les intervenants de Pétillances ont constaté que la crise avait aussi pompé beaucoup d'énergie aux dirigeants. Pour faire face, pour saisir les opportunités (d'aides ou de marchés), pour se réinventer, pour gérer leurs finances, pour soutenir leur équipe mais aussi pour veiller à leur propre structure familiale. Y compris en découvrant des incompatibilités à se retrouver confinés avec son conjoint, ses enfants 24/24 heures.

«Cette hypervigilance constante, nul ne peut l'assumer seul. D'où cette nécessité d'en parler pour alléger sa charge», estime Tom Girardin. Et n'allez pas croire qu'il s'agit là d'une vaine dépense. «Regonfler le moral d'un chef d'entreprise ou voir sa société plonger, ça n'a certainement pas le même coût. Ni individuellement, ni collectivement pour l'ensemble du pays. C'est pourquoi cette helpline est un véritable investissement sur l'avenir», insiste Nicolas Henckes.

