La vallée de la Mamer était réservée dimanche à la mobilité douce. Avec succès, puisque l'action "Alles op de Vëlo" a attiré de nombreux participants.

Entre Mamer et Mersch

"Alles op de Vëlo" attire de nombreux cyclistes

Sur 18 kilomètres entre Mamer et Mersch, les cyclistes ont pu profiter dimanche de la belle vallée de la Mamer à l'occasion de «Alles op de Vëlo». Sur le parcours fermé aux voitures, les participants se sont informés à quatre stations où ils ont également pu manger et boire. Ceux qui voulaient participer au rallye pouvaient collecter des tampons aux quatre stations de Mamer, Mersch, Schoenfels et Kopstal. Les cartes comportant au moins trois tampons participaient à un tirage au sort.

La journée populaire du vélo, organisée par le Mouvement écologique et Pro Velo, était facilement accessible en bus et en train. Ceux qui trouvaient les 36 kilomètres aller-retour trop longs pouvaient recourir à une navette. Sous un soleil magnifique et des températures pas trop élevées, plusieurs milliers de passionnés de vélo ont profité du beau paysage et de la route sans voitures.

