Algues bleues: un impact limité sur le tourisme

Campings, restaurants, auberges de jeunesse... dans la restauration et l'hôtellerie, à proximité des lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre, on ne s'inquiète pas réellement de l'interdiction de la baignade pour raisons sanitaires. Seule la base nautique de Lultzhausen semble souffrir de cette interdiction.

Par Jean Vayssières

À la fin du mois de juillet 2018, les lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre, deux des principaux lieux de baignade du Grand-Duché, étaient déclarés impraticables à quelques jours d'intervalle. En cause: une prolifération dans l'eau de cyanobactéries, appelées «algues bleues», qui dégagent des toxines dangereuses pour l'homme.

Algues bleues: baignade interdite à Weiswampach Après le lac de la Haute-Sûre, c'est désormais dans le lac de Weiswampach que la baignade est interdite. Des cyanobactéries ont été détectées dans l'eau, dont une espèce potentiellement productrice de toxines.

Si l'apparition et la prolifération de ces cyanobactéries n'est autre qu'un phénomène naturel et régulier, il apparaît cette année très tôt par rapport à sa survenance habituelle. D'habitude sporadique et tardif, il n'est censé apparaître qu'à la fin de l'été, et non en plein cœur de la saison balnéaire, qui s'étend cette année du 1er mai au 30 septembre.

Deux des trois plus grands lieux de baignade du Luxembourg sont donc condamnés, cette année, à partir de la fin du mois de juillet. De quoi s'interroger sur l'impact probable du phénomène sur la fréquentation touristique alentour et, logiquement, sur les finances des commerces qui jouxtent les lacs.

Les lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre constituent, avec les étangs de Remerschen, les trois principaux lieux de baignade du Luxembourg. Photo: Marc Wilwert

Des restaurants contactés par Wort FR, à proximité des lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre, aucun n'a confessé avoir vu son nombre de clients diminuer drastiquement. Tout juste a-t-on discuté des algues et de la baignade dans les salles de restaurant pendant quelques jours, mais les conséquences sur la fréquentation touristique sont minimes.

Algues bleues: baignade interdite au lac de la Haute-Sûre En raison d'une prolifération d'algues bleues, des cyanobactéries toxiques, dans l'eau du lac de la Haute-Sûre, la baignade y est interdite dès aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est également conseillé de ne pas laisser les animaux domestiques y boire, et de ne pas y consommer les produits de la pêche.

Il semble, heureusement, que l'invasion prématurée d'algues bleues au Luxembourg cette année n'ait engendré que peu de conséquences sur les affaires. Et pour cause, la plupart des baigneurs et loueurs d'équipement nautique ne seraient, pour la majorité d'entre eux, que de passage: des familles qui se rendent au lac le temps d'une journée, emportent leur propre déjeuner, puis rentrent chez eux le soir.

Au lac de Weiswampach comme à celui de la Haute-Sûre, impossible de se faire une idée chiffrée de l'évolution de la fréquentation, car l'accès aux plages est libre et gratuit. Il est cependant évident que, suite à l'interdiction gouvernementale de consommer ou nager dans l'eau des lacs, plus grand monde ne vienne y risquer sa santé, comme le précise Henri Rinnen, bourgmestre de la commune de Weiswampach: «sur le lac, la circulation est rendue à zéro: il n'y a personne dans l'eau, sur les pédalos ou sur les bateaux».

Le triathlon de Weiswampach, qui s'est déroulé pendant le weekend du 18 et 19 août, a été maintenu, au coût d'une modification: de triathlon -épreuve consécutive de natation, cyclisme et course à pied-, il est devenu duathlon, remplaçant la natation par une seconde épreuve de course.

«L'impact financier est minime sur les hôtels et restaurants», poursuit Henri Rinnen. «La buvette du lac a pu en souffrir, à la limite. Mais les gens qui viennent se baigner ici prennent leur matériel et leur nourriture. Le trafic de la restauration et de l’hôtellerie vient des gens qui font des randonnées».

À la Haute-Sûre, l'heure n'est pas à l'inquiétude non plus. Selon Anna Hollenbach, qui travaille au camping de Liefrange, à proximité du lac de la Haute-Sûre, «ça ne nous pose pas vraiment de problème. On est à 8 kilomètres du lac et on propose beaucoup d'autres activités. Un autre de nos campings est plus proche de l'eau, à 800 mètres. Eux, ils ont moins de clients, et au restaurant aussi; mais rien de très grave».

Pas de baignade de sitôt à Weiswampach et la Haute-Sûre Les algues bleues ne devraient pas quitter les lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre avant l'automne, au vu de la canicule qui plane sur le Luxembourg. Mais pourquoi cette présence prématurée dans les eaux du Grand-Duché cette année, au grand dam des touristes ?

Même constat à l'auberge de jeunesse de Lultzhausen, section de la commune d'Esch-sur-Sûre qui borde le lac. «Impossible pour l'heure de donner les chiffres de fréquentation du mois d'août», explique Martine Backendorf, responsable marketing et communication des auberges de jeunesse du Grand-Duché.

«Nous les aurons mi-septembre. Toutes les activités nautiques ont été annulées, mais nous avons proposé d'autres activités aux groupes qui avaient réservé, et ils sont toujours là. Quelque familles ont annulé leur séjour, mais ce n'est pas catastrophique». Rien de bien affolant donc, même s' «il faudra d'abord clôturer le mois pour savoir».

À Esch-sur-Sûre comme à Weiswampach, on sait qu'une invasion d'algues bleues est toujours susceptible de survenir, même si son arrivée au mois de juillet en a surpris beaucoup: en conséquence, chacun tente de préparer des solutions de repli en avance.

Les algues bleues, qui dégagent des toxines dangereuses pour l'homme, ont gagné les eaux du Grand-Duché à partir de juillet, en raison des fortes chaleurs, entre autres. Elles sont d'habitude attendues en automne. Photo: Guy Jallay

À cent mètres de là, à la base nautique de Lultzhausen, où le Service National de la Jeunesse (SNJ) propose nombre d'activités sur l'eau, le constat est plus malheureux. «Ça a été assez fatal pour tous les groupes de jeunes, dont beaucoup sont inscrits depuis longtemps», déplore Vincent Villain, responsable des activités du SNJ à la base nautique.

«C'est un fiasco: tout était planifié depuis un an. Alors on a trouvé des alternatives, des activités en salles ou dans d'autres sites du SNJ. C'est le travail d'une année réduit en miettes en deux jours. 45 moniteurs étaient prêts et n'ont pas pu travailler: le gros d'entre eux est spécialisé en activités nautiques».

Si l'impact humain de l'inaccessibilité des lacs sur la base nautique de Lultzhausen est indéniable, les incidences financières, elles, sont limitées, comme le rappelle Vincent Villain. «Heureusement on est une administration publique, donc du point de vue de l'argent ce n'est pas très grave».

Le 27 juillet, jour de l'annonce de l'interdiction de la baignade au lac de Weiswampach, le responsable des activités de la Centrale administrative des Auberges de jeunesse, Gilles Stoffel, avait témoigné au micro de Wort FR.

«La saison vient de commencer et il y a plein de colonies à Lultzhausen», avait-il expliqué. «Les stages de voile, les sorties en stand-up paddling, les tours de canoë, qui étaient complets pour les semaines à venir... Il faut attendre, voir comment la situation va évoluer».

Cette dernière n'est pas près de s'améliorer: selon le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), les algues bleues ne devraient pas quitter les eaux luxembourgeoises avant le mois d'octobre.

