Algues bleues: baignade interdite au lac de la Haute-Sûre

En raison d'une prolifération d'algues bleues, des cyanobactéries toxiques, dans l'eau du lac de la Haute-Sûre, la baignade y est interdite dès aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est également conseillé de ne pas laisser les animaux domestiques y boire, et de ne pas y consommer les produits de la pêche.

Une prolifération de cyanobactéries, également appelées «algues bleues» dans le langage courant, a été constatée sur l'entièreté du lac de la Haute-Sûre.

Une interdiction de baignade et de toute activité nautique est de ce fait prononcée avec effet immédiat pour l’ensemble de la zone. Le Centre de recherche public LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a été mandaté pour réaliser des analyses plus détaillées en vue de déterminer la composition exacte des cyanobactéries.

Un événement qui survient en pleine saison touristique

Stages de voile, tours en canoë... de nombreuses activités nautiques ne pourront pas avoir lieu dans les semaines qui viennent.

Gilles Stoffel, responsable des activités et du développement des activités de groupe à la Centrale administrative des Auberges de jeunesse, déplore que cette prolifération toxique survienne en pleine saison touristique.

«Normalement, ça arrive beaucoup plus tard dans la saison», explique-t-il. «Il faut voir comment la situation va évoluer, on espère pour les touristes que ça pourra reprendre d'ici deux ou trois semaines».

Les algues bleues annulent la baignade au lac d’Esch/Sûre: Gilles Stoffel, de la Centrale des auberges de jeunesse réagit ⬇️ #Luxembourg #tourisme #baignade #sante pic.twitter.com/gQCvs4sDnp — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) 25 juillet 2018

Les recommandations de l'Administration de la gestion de l'eau:

Les toxines produites par les algues bleues peuvent être dangereuses pour l’homme, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail. De ce fait, l’Administration de la gestion de l’eau, en concertation avec la Direction de la santé, recommande au public de:

Ne pas se baigner dans le lac et d’éviter tout contact direct avec l’eau (plongée, sports aquatiques, pêche).



Ne pas laisser les animaux domestiques boire l’eau du lac.



Ne pas consommer les poissons pêchés.



En cas de problème de santé, il est recommandé de vous adresser à votre médecin traitant, en mentionnant le contact éventuel avec des cyanobactéries toxiques.

5 Le lac d'Esch-sur-Sûre vu du ciel, ce mercredi 25 juillet. Les ondulations verdâtres ne sont autres que les concentrations d'algues toxiques dans l'eau. Photo: Administration de la gestion de l'eau

En ce qui concerne les autres plages officielles, aucune prolifération de cyanobactéries n’a été observée au lac de Weiswampach et aux étangs de Remerschen; la baignade y reste, à ce stade, autorisée.

La situation peut être suivie sur le site officiel de l'Administration de la gestion de l'eau.

La consommation d'eau potable demeure sans risque

Il y a lieu de souligner, enfin, qu’il n’existe aucun risque lié à la consommation d’eau potable issue du lac de la Haute-Sûre, étant donné que l'extraction de l’eau brute se fait à 25 mètres de profondeur, où la concentration de cyanobactéries est très faible.

De plus, le système de traitement en place auprès du SEBES permet d’éliminer efficacement les toxines des cyanobactéries.

