Alexander Flassak confirmé à la tête de l'aéroport

Le manager avait été promu au poste de CEO par intérim en mai. Cette nomination se transforme en solution permanente.

(LW) - Le conseil d'administration de Lux-Airport a confirmé vendredi à l'unanimité Alexander Flassak au poste de chief executive officer (CEO). C'est ce qu'a communiqué l'entreprise ce vendredi. Le manager dirigeait déjà l'aéroport depuis mai dernier en tant que CEO par intérim.

Alexander Flassak a rejoint la société d'exploitation de l'aéroport de Luxembourg en 2014 en tant que chief financial officer et head of real estate development. Auparavant, Flassak a travaillé pendant neuf ans chez Ernst & Young à Francfort et à Luxembourg. Il est titulaire de quatre diplômes universitaires et a pris en 2012 un poste de professeur suppléant en finances à Mayence.

Depuis fin 2020, cet Allemand d'origine était directeur général adjoint. Après le départ de René Steinhaus en mai dernier, il était passé au poste de CEO par intérim.



