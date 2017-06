(TJ trad. SW) - Encore une fois, Meteolux émet une alerte orange ce mardi, cette fois-ci en référence aux fortes chaleurs attendues sur le pays. Une vigilance jaune avait été émise ce lundi.

On devrait en effet dépasser les 34 degrés dans la région du Gutland et au moins 32 degrés dans l'Ösling au nord du pays, ce mardi et mercredi.

Ces fortes chaleurs sont synonymes de danger potentiel notamment pour les personnes âgées, les malades chroniques et les enfants. En ce sens, il est recommandé d'éviter de sortir trop longtemps en journée et d'éviter les activités sportives en plein air.

Pensez aussi à boire de l'eau régulièrement - au moins 1.5 litre - et n'hésitez pas à porter des vêtements légers. Fermez vos volets et vos fenêtres en journée et ouvrez tout une fois la nuit tombée.

