Une concentration élevée d'ozone dans l'air est signalée au Luxembourg et en Lorraine depuis quelques jours, avec un pic ce mardi.

Alerte de pollution à l'ozone: c'est quoi au juste?

Robert Schmit, directeur de l'administration de l'Environnement, répond à nos questions.

Le seuil européen d'information de 180 µg/m3 est atteint, voire dépassé. Les femmes enceintes, les enfants et nouveaux-nés, les personnes âgées, souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires sont les plus vulnérables lors de pics d'ozone. Pour tous, cette pollution peut entraîner une irritation des yeux et de la gorge, une respiration plus difficile, des maux de tête… Afin de contribuer à abaisser la concentration d'ozone dans l'air, les automobilistes doivent rouler moins vite.

Qu'est-ce que l'ozone et à quoi correspond cette pollution? Robert Schmit, directeur de l'administration de l'Environnement, répond à nos questions.

Qu'est-ce que cette pollution à l'ozone?

La pollution à l'ozone est due à la présence de polluants. L'ozone n'est pas un polluant émis, mais secondaire. Il se crée dans l'atmosphère sous certaines conditions, à l'aide de ce que l'on nomme des précurseurs d'ozone. Ce sont des polluants hydrocarbonés comme l'essence ou des solvants et des oxydes d'azote. Ils sont d'origine industrielle ou proviennent du trafic routier. Ils proviennent de processus de combustion, celle des moteurs ou celles employées dans l'industrie. Ces polluants réagissent sous l'effet de la lumière: c'est une réaction dite photochimique.

On parle de pollution à l'ozone et de trou dans la couche d'ozone: quel est le lien?

On parle d'ozone stratosphérique pour cette couche d'ozone qui existe en haute altitude. Elle est naturelle et protège la Terre du rayonnement solaire. L'ozone troposphérique est un polluant secondaire dû aux précurseurs d'ozone, donc à une pollution générée par l'activité humaine.

Que signifient les seuils mentionnés sur les bulletins de l'air?

Le seuil européen d'information est de 180 µg/m3 d'air; lorsque le seuil de 240 µg/m3 est dépassé, sur une moyenne de trois heures, l'alerte doit être donnée. Au Luxembourg, nous avons un seuil de pré-information lors d'une concentration d'ozone dans l'air qui atteint 160 µg/m3, indépendamment de la réglementation européenne.

Comment la présence de l'ozone dans l'air a-t-elle évolué ces dernières années?

La présence d'ozone dans l'air au Luxembourg est relativement stable, elle aurait même tendance à diminuer depuis 2007. Mais cela dépend aussi des années. Il y a eu un important pic d'ozone en 2003 avec un dépassement du seuil d'alerte européen et ce sera probablement le cas cette année aussi.

Quelle politique est-elle mise en place pour lutter contre cette pollution à l'ozone?

On travaille surtout sur la réduction des précurseurs d'ozone comme les oxydes d'azote, dont le trafic routier est l'un des principaux responsables. Au Luxembourg, des actions sont menées en faveur d'une autre mobilité: le tram, l'électromobilité en général, en font partie.

Et pour les jours à venir?

La concentration d'ozone dans l'air devrait diminuer car selon les bulletins météo, il devrait y avoir des orages, donc des nuages et par conséquent une diminution de la luminosité.

Pour en savoir plus sur les polluants atmosphériques: https://environnement.public.lu/fr/loft/air/Polluants_atmospheriques.html