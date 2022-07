Après la vague de chaleur, MétéoLux annonce des orages et des fortes pluies pour ce vendredi et invite à la plus grande vigilance.

Le pays placé en vigilance jaune

Alerte aux orages ce vendredi au Luxembourg

Il aura fait très chaud ces derniers jours au Grand-Duché. Et après cette vague de chaleur inédite, MeteoLux annonce désormais des pluies conséquentes et des orages pour la journée de vendredi.

L'ensemble du pays a donc été placé en vigilance jaune de 19h à 23h pour raison de «risque d'orages pouvant être accompagnés de fortes pluies, des rafales jusqu'à 80 km/h et de la grêle». Ce vendredi après-midi, les températures atteindront jusqu'à 29 degrés selon Meteolux. Dans la nuit de vendredi à samedi, la situation devrait à nouveau se calmer. Le week-end sera ainsi ensoleillé avec des maximas pouvant aller jusqu'à 31 degrés.

