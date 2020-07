L'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services délivre ce jeudi un avertissement de sécurité. Les masques «FFP2 Nanosilber antimikrobielle Mund-Nasenschutz» sont retirés du marché et rappelés auprès du consommateur.

Alerte aux masques non conformes!

Jean-François COLIN L'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services délivre ce jeudi un avertissement de sécurité. Les masques «FFP2 Nanosilber antimikrobielle Mund-Nasenschutz» sont retirés du marché et rappelés auprès du consommateur.

La saga des masques connaît un nouvel épisode. Après les produits Avrox qui ont fait couler beaucoup d'encre en Belgique, c'est le Luxembourg qui est cette fois directement touché. En effet, l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) délivre ce jeudi un avertissement de sécurité et le rappel d'un produit. Cela concerne les masques «FFP2 Nanosilber antimikrobielle Mund-Nasenschutz».

Ces masques sont en effet retirés du marché et rappelés auprès du consommateur car «il n'est pas prouvé qu'ils remplissent les exigences d'un équipement de protection individuelle FFP2 et qu'ils protègent contre les virus», explique l'Ilnas dans un communiqué.

«L'erreur incombe au fabricant, qui a indûment apposé la spécification "FFP2" tant sur l'emballage que sur le masque en tissu lui-même (cerclé de rouge sur l'illustration ci-après, ndlr)», précise l'Institut contacté par nos soins. «Or, en réalité, ils ne protègent pas contre les gouttelettes vectrices du virus, et c'est là que cela devient dangereux pour l'utilisateur», ajoute l'administration placée sous l'autorité du ministère de l'Économie.



Source: ILNAS

Quoi qu'il en soit, les personnes en possession de ce produit sont priées de ne plus l'utiliser et de l'éliminer avec les déchets ménagers. Ils pourront se faire rembourser dans les officines sur présentation du ticket de caisse.

Plongé soudainement au cœur de l'actualité et de la vie quotidienne de chacun depuis le début de l'épidémie en mars, le masque est voué à être utilisé encore pendant plusieurs mois. En effet, les lois covid votées par le Parlement le 22 juin perpétuent une partie des décisions sanitaires prises pendant l'état de crise, parmi lesquelles figure l'obligation du port du masque notamment dans les commerces et les transports en commun.

Avec l'apparition de cette nouvelle norme sont apparues les amendes en cas de non-respect des règles sanitaires. Et avec la prolifération de cet objet devenu usuel et banal, est née une nouvelle forme de pollution: trop de masques finissent en effet leur vie par terre plutôt que dans une poubelle. Le ministère de l'Environnement a d'ailleurs fait récemment part de son intention de sanctionner les fautifs.

Pour toute question complémentaire, il est possible de s'adresser au département de la surveillance du marché de l'ILNAS. Soit par téléphone, au numéro 247-74320 ou via l'adresse e-mail à l'adresse surveillance@ilnas.etat.lu.



