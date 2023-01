De la pluie est attendue durant la majeure partie de ce lundi. La neige pourrait faire son apparition.

Alerte aux crues et à la neige ce lundi au Luxembourg

De la pluie est attendue durant la majeure partie de ce lundi. La neige pourrait faire son apparition.

Le Luxembourg est placé en vigilance jaune ce lundi en raison des prévisions de chutes de neige et du risque d'inondations. L'alerte aux inondations est valable de minuit à minuit et couvre l'ensemble du pays.

L'avertissement pour cause de neige couvre également l'ensemble du territoire national et sera en vigueur entre 7h et 14h. Selon MeteoLux, on s'attend à la formation d'une couche de neige d'un à quatre centimètres d'épaisseur, en fonction des régions.

De la pluie est attendue pour la majeure partie de ce lundi, avec des minima d'un degré et des maxima de quatre degrés. Meteolux avertit également les conducteurs des routes glissantes dues à la formation de verglas. «L'après-midi et le soir, il faudra s'attendre à de nouvelles précipitations. Dans la nuit de lundi à mardi, de faibles averses de neige seront possibles localement», précise Meteolux.

