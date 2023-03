Une alerte jaune pour avis de verglas été émise par MeteoLux pour la matinée du dimanche 12 mars, tandis que le lendemain sera placé sous le signe du vent fort.

Alerte au vent fort et au verglas au Luxembourg

Le temps ne sera pas au beau fixe au Luxembourg, ces dimanche 12 et lundi 13 mars. Le prévisionniste national, MeteoLux prévoit des journées particulièrement grises et humides qui seront agrémentée de vent et de pluie.

Face à ces prévisions, les météorologistes ont émis deux vigilances jaunes. La première, s'étendait de 7h à 9h, ce dimanche 12 mars. Localement, de la bruine verglaçante a pu être observée temporairement, rendant les routes particulièrement glissantes. Si cet avis de verglas est levé, MeteoLux conseille aux automobilistes de rester sur leurs gardes, en particulier dans le nord du pays. Ce risque se dissipera progressivement avec la hausse des températures dans la journée.

Lundi 13 mars, le temps sera très nuageux à couvert et sera accompagné de pluie le matin. L'après-midi, elle, s'annonce plus sèche. Mais, durant l'ensemble de la journée, un vent fort soufflera. Le prévisionniste national a placé tout le pays en vigilance jaune pour avis de vent fort, de 7h à 17h. Localement, des rafales entre 65 et 85 km/h pourront être observées. Il s'agit de la deuxième alerte au vent fort en quelques jours, après celle émise lors de la journée de vendredi 10 mars.

La suite de la semaine s'annonce moins humide. Mercredi 15, et jeudi 16 mars, le mercure descendra encore un peu dans le négatif, alors que le temps sera majoritairement couvert. Vendredi 17 mars en revanche, MeteoLux anticipe des températures très printanières avec des maximales comprises entre 13 et 15 degrés.

