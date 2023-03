Jusqu'au 12 avril, d'anciennes marchandises en promotion provenant de stocks excédentaires sont vendues dans les surfaces de stockage du magasin discount de Beggen.

Une première au Luxembourg

Aldi lance une vente spéciale de fins de série

(he) - Chaque semaine, de nouvelles offres sont proposées, ce qui permet d'accumuler un certain nombre d'invendus : fauteuils de relaxation, tondeuses à gazon, bacs à feu et bien d'autres choses encore. Pour se débarrasser également de ces fins de série, le discounter Aldi Nord a lancé sa première action outlet temporaire au Luxembourg, selon les médias locaux.

Jusqu'au 12 avril, les stocks excédentaires des 18 magasins Aldi luxembourgeois seront vendus à l'arrière du magasin de Beggen (rue de Beggen, 233 à Luxembourg). Dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne, de telles actions ont déjà eu lieu à plusieurs reprises par le passé. Pour le Luxembourg, c'est une première.

Ces derniers temps, les surstocks de produits non alimentaires sont devenus un problème général pour le commerce. Cela s'explique d'une part par des retards dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui complique la planification des journées d'action, et d'autre part par l'augmentation du coût de l'énergie et de la vie suite à la guerre en Ukraine, ce qui a pour effet d'assombrir l'envie de consommer.

Pour les entreprises commerciales, cela signifie qu'elles sont parfois assises sur d'énormes stocks dont elles ne parviennent pas à se débarrasser.

